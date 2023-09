Ni minifalda ni corbata: el look trampantojo 'de uniforme' de Mango que lleva Rocío Osorno

Rocío Osorno encabeza el listado de las 'influencers' de moda más valoradas de España por las chicas jóvenes. Junto a María Pombo o Mery Turiel, la sevillana es una de las más seguidas por su contenido 'fashion'.

Especialmente a través de Instagram, Rocío Osorno comparte ideas de looks, prácticamente de manera diaria, que inspiran a su más de millón y medio de seguidoras y seguidores. Si bien es cierto que su especialidad son los looks de invitada, la sevillana también se sabe todos los trucos para vestir impecables en el día a día.

El look 'preppy' de Rocío Osorno

La 'influencer' ha sorprendido en redes sociales con su último estilismo, protagonizado por prendas que recuerdan a los uniformes de los colegios y que, aunque todavía hay quien no se atreve a llevarlas, la realidad es que triunfarán este otoño-invierno 2023.

Rocío ha lucido un look formado por una camisa blanca clásica, con corbata a tono, una minifalda de tablas en color gris y una chaqueta bomber de 'tweed' en tonos rojos y blancos. Por un lado, la creadora de contenido ha sabido jugar con las tonalidades neutras (blanco, gris...) y las ha combinado con un color tan vibrante, y que funciona tan bien, como es el rojo.

"¿Qué os parecen los looks con corbata? Yo llevo años siendo muy fan de ellos y esta blanca que viene con la camisa es ideal", confesaba la 'influencer' en esta misma publicación. Son muchas las seguidoras las que no han dudado en dar su opinión y como podíamos sospechar, se trata de una tendencia que aún no conquista a todas. "Lo siento pero esta moda de uniforme del cole no me entra. Muy infantilizado para mi gusto", comentaba una usuaria. "Me recuerda tanto a Rebelde. Lo veo difícil de llevar en el día a día pero a ti te queda espectacular", confesaba otra... Mientras que otras han defendido el look: "Dios, ¿cómo se puede tener tanto estilazo?", añadía otra 'follower'.

Lo que es evidente es que toda la estética 'preppy', que nos recuerda, efectivamente, a los uniformes de colegio, vuelve a ser tendencia esta temporada. Ya nos lo adelantó Malú en El Hormiguero cuando lució una corbata de color negro, pero este accesorio (junto con la falda de tablas) también está llegando a los armarios de todas las 'influencers' de moda, tal y como podemos ver en redes.

¿Dónde conseguir el look de Rocío Osorno?

Una de las razones que conquista cada vez a más mujeres de todas las edades de Rocío Osorno es que la andaluza apuesta por un armario en el que también hay hueco para prendas 'low cost'. Una de sus firmas de cabecera es Mango, y precisamente de la firma barcelonesa es de donde ha sacado su último estilismo.

En este caso, Rocío Osorno ha decidido no comprarse la corbata por separado y, directamente, hacerse con una camisa que lleva una incorporada: cuenta con diseño recto, cuello camisero, manga larga con puños abotonados, dos bolsillos de solapa en el pecho, cierre de botones en la parte delantera y la corbata. Su precio es de 49,99€.

Camisa blanca con corbata incorporada, de Mango Mango

Asimismo, la minifalda resulta que tampoco es una falda, sino que son unos 'skorts' (la prenda que combina falda y shorts) plisados. Son de color gris, corte mini y están confeccionados en lana. Los encontramos en la web por 59,99 €. Finalmente, Osorno ha rematado el look con una chaqueta muy original: una bomber de 'tweed' que cuesta 69,99 € (Ref. 57086010-HELENA-LM) y está prácticamente agotada. ¿Y tú? ¿Te atreverías con esta moda?

Falda mini plisada de Mango. (Ref. 57076028-LUX-LM) Mango

GALERÍA | Looks de entretiempo de Rocío Osorno

