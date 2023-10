Blanca Suárez lleva a 'El Hormiguero' el minivestido de inspiración sesentera con encaje transparente

Ayer, Blanca Suárez acudió a El Hormiguero para presentar la nueva película que protagoniza con Enric Auquer: Me he hecho viral, dirigida por Jorge Coira, donde el personaje de la actriz trata de recuperar su vida después de hacerse viral por un vídeo en el que pierde los papeles en un avión después de descubrir que su pareja le ha sido infiel, costándole su trabajo, relaciones personales, hogar y privacidad.

La artista es bastante hermética en lo referente a su vida privada, sin embargo, para promocionar el film, contó que lo que hizo su personaje (cotillear el móvil de su pareja sin permiso) sería motivo para separarse: "Me parece una de las mayores faltas de respeto que puedes tener con tu pareja. En general con todo el mundo, pero con tu pareja... Todos tenemos derecho a tener nuestra independencia y un lugar seguro donde nadie intervenga ni cotillee".

Pero esta confesión no fue lo único que nos conquistó de ella, también lo hizo el vestido con el que se presentó en el plató, un diseño muy original que se adelanta a una de las tendencias del verano que viene, pero que Blanca nos enseña a como adaptarla a las temperaturas más frías.

La actriz siempre nos sorprende con looks muy originales y arriesgados que siempre consigue hacer funcionar, como el traje de tweed rosa con chaqueta 'oversize' y falda asimétrica o el conjunto semitransparente con guantes de ópera de punto, y esta vez no ha sido una excepción.

Blanca Suárez apuesta por la moda italiana con un look de Etro (2.600 €) de estilo 'layering' (combinar varias capas de ropa), con una camisa de encaje negro transparente y un pichi de terciopelo con estampado geométrico en amarillo y azul.

Pese a que parece un conjunto, lo cierto es que hemos caído en un trampantojo, ya que se trata de un único vestido. Todo el diseño bebe de la influencia de los años 60, tanto en la longitud de la prenda como en la estética, llevando una de las tendencias que veremos en la próxima temporada. No obstante, para lucirla este otoño sin sufrir, apuesta por el terciopelo, un tejido bastante calentito.

La actriz completó el look con unas sandalias negras de tiras que llevó sin medias, un maquillaje muy natural que potenciaba su mirada y un moño 'messy' con el flequillo suelto para enmarcar su rostro. La combinación de todos estos elementos conseguían modernizar un look bastante 'vintage'.

Vestido corto de terciopelo y encaje de Etro Cortesía

Blanca Suárez y su relación con las redes sociales

A raíz de la trama de la película, una de las preguntas obligadas eran como manejaban los protagonistas las redes sociales. Mientras que Enric Auquer se enorgullecía por no tenerlas, Blanca, con casi 5 millones de seguidores, intenta no pensar mucho en ello.

"No le doy muchas vueltas a los que subo a redes sociales. No me obsesionan, pero soy consciente de lo que ocurre cuando lo lanzas, aunque luego lo borres, siempre hay alguien que lo ha visto", comentaba la actriz, a lo que añadió: "No es que me vaya a pasar como a mi personaje, es que tengo muy claras las líneas que no quiero cruzar".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.