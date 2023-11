Así es Gala González, la 'influencer' y sobrina de Adolfo Domínguez, que ha creado su propia marca de ropa sostenible

Con 1,7 millones de seguidores en Instagram y más de una década de trabajo a su espalda, Gala González es considerada la primera influencer española.

Una figura conocida mundialmente que sorprendió a usar Fotolog para contar sus aventuras y ha terminado creando un gran imperio alrededor de su naturalidad y su estilo.

Así fueron los comienzos de Gala González

Gala González nació el 16 de marzo de 1986 en A Coruña, en seno de una familia centrada en la moda, ya que es sobrina de Adolfo Domínguez. No obstante, en sus estudios decidió alejarse de la empresa familiar y estudiar Periodismo en Londres.

Estando en la capital inglesa, pensó que tenía que empezar a compartir sus viajes y fiestas, en las que se encontraba con modelos de la talla de Kate Moss. Así, su nombre empezó a hacerse conocido por todos los rincones.

En sus publicaciones, no podía evitar hablar de la moda y decidió pedir consejo a su tío mientras influenciaba a miles de personas con sus conjuntos de ropa de lujo.

"Fue el primero en darme la oportunidad de hacer proyectos de dirección creativa a pequeña escala, sin ningún presupuesto. Me dio una cámara y me dijo: 'Móntate una mini campaña'. Eso me hizo espabilar bastante", relató en una entrevista con Bazaar.

En 2019, finalmente, decidió emprender y creó una marca que llevaba el mismo nombre que su blog, Amlul. Una tienda de ropa cuyo valor más importante es la sostenibilidad.

Prendas fabricadas en España y con las que quiere que hacer especial hincapié en el slow fashion diseñando piezas "atemporales". El concepto, de momento, ha encantado y hace pocos días tuvo lugar su segundo desfile.

Además, en las últimas semanas, Gala González también ha sido reconocida por la revista Forbes como la mejor creadora de contenido de Moda en España, demostrando que, tantos años después, su faceta de influencer sigue triunfando.