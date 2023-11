Marwán: "El pueblo palestino tiene derecho a la resistencia, pero no como ha hecho Hamás"

Veinte años no son nada. Si no, que se lo digan a Marwán Abu-Tahoun Recio, conocido simplemente como Marwán, quien lleva ya dos décadas en la carretera y, asegura, disfruta más ahora que nunca.

Este artista español de origen palestino ha decidido celebrar la vida, las ganas de seguir susurrando sobre la carretera y, por qué no, las grandes alegrías que le ha dado la música sacando un nuevo álbum, Canciones para la urgencia. Está ahí para todo aquel que quiera asomarse a su particular voz e imaginario.

En este nuevo trabajo, Marwán regraba veinte de sus más míticas canciones, como La Reina del Jäger y Un día de estos, con artistas de primer nivel a los que él se permite llamar amigos, como Jorge Drexler, Andrés Suárez, Rozalén, Mikal Izal y muchos más. Además, publica en él dos nuevos temas inéditos que conquistarán a sus fans.

Siendo el hijo de un refugiado palestino, que tuvo que huir de Gaza tras la Guerra de los Seis Días contra Israel, Marwán se moja sin ningún reparo a la hora de hablar sobre la situación en Oriente Medio. También reflexiona sobre sus veinte años de carretera y cómo han cambiado las cosas en todo este tiempo. Un tipo, desde luego, que te encandila con solo escuchar su voz.

Marwán se define defensor de la paz. Anita Máñez

Celebra 20 años con este disco. Con toda esta trayectoria a sus espaldas, ¿qué diría que ve cuando echa la vista atrás? Pues veo un camino maravilloso, también con algunas cosas malas que me han servido para aprender. Veo igualmente orgullo por haber hecho siempre lo que he querido, lo que he amado, compartiéndolo con mucha gente especial. Y eso es algo increíble. Creo también que lo que más destacaría de todo este tiempo es haberme descubierto. Las canciones han sido un modo de conocerme y de conocer a los demás, han sido el hilo conductor con el que se ha tejido todo: todos mis sueños, todos mis triunfos, todas mis ambiciones, todos mis fracasos. Cada vez que me he subido a un escenario, ha sido para mí una celebración, da igual si estuviera mal o bien. Da igual también si frente a veinte personas o treinta mil.

Por las carreras musicales, al igual que por todo, hay que pagar un precio

Y cuando se enfrenta a todo este pasado, ¿siente nostalgia de esos comienzos ante esas veinte personas que menciona?Sí. Es imposible no sentir nostalgia en la vida, incluso aunque te vaya bien. Yo conozco a gente a la que le va genial en su carrera y piensa "joer, qué bonito era aquello, al principio, cuando no sentíamos presión". Que mi carrera no es que sea gigante, vaya (risas), pero sí creo que va bien y tiene sus presiones. Por las carreras musicales, al igual que por todo, hay que pagar un precio. Siempre hay que pagar un precio por lo bueno y por lo malo. A veces, uno piensa en los primeros momentos, cuando no había presión, todo era inocencia y no había más ambición que la de llenar un pequeño garito para compartir con un grupito de gente sus canciones, y siente nostalgia. Eso sigue también, pero luego empiezan los grandes sueños y las ambiciones por llenar lugares gigantescos, y evidentemente empiezan a llegar presiones que te traen sinsabores y mucha melancolía por la ligereza y pureza que había antes.

Respecto a esos años y obviando el tema de la presión, ¿cuál diría que es el cambio más significativo que ha notado en lo que a su música concierne?Bueno, ahora, de vez en cuando me para gente por la calle (risas); también viene cada vez más gente a los conciertos. Este tipo de cosas, claro, cambian mucho tu personalidad, pues no es lo mismo que no te conozca absolutamente nadie a que cada vez le suenes a más gente. También te hace madurar de alguna forma, pues el hecho de que te vayan reconociendo te hace no sé si menos libre, pero sí con más presión por, por ejemplo, intentar igualar el disco anterior, pues sabes que ha estado muy bien y ha gustado a muchas personas.

La famila de Marwán procede de Cisjordania. Anita Máñez

¿Sigue sintiendo lo mismo en el escenario después de tanto tiempo?Totalmente. En el escenario es donde me siento yo. Es increíble, en serio. Más que componiendo, incluso. Hay momentos componiendo que son sublimes, en los que entras en una especie de estado de flujo de casi escritura autonómica que hace que vayas escribiendo con un orden y facilidad increíbles, pero lo cierto es que todos los artistas, creo yo, tenemos una especie de adolescente o niño herido que se pone a corretear en el escenario durante los conciertos. Lo cierto es que yo me siento muy libre cuando canto, aunque haya treinta mil ojos valorando y juzgando lo que hago. No estoy en el escenario, soy. Creo, incluso, que disfruto más ahora que antes. Es que me subo a un escenario y me siento increíble.



En este álbum, se reivindica su parte más canalla, literalmente. ¿Por qué?Tengo la sensación de que a los cantautores, incluido a mí y quizá por haber abusado en algún momento de mis canciones de amor o desamor, se nos tiene como grandes baladeros, pero es que yo tengo también canciones de otro tipo. En este álbum, por ejemplo, tengo una canción que se llama Cinco gramos de resentimiento que habla de los haters de una forma súper jocosa y con unas expresiones muy macarras. También en este disco, tengo una canción, Pensábamos que el amor era solo una fiesta, que no es nada complaciente, tiene bastante miga y es un poco cabrona. No es que sea canalla exactamente, pero sí he cambiado como artista y muchas veces me permito ser más políticamente incorrecto o sacar otras caras. No solamente tengo una faceta de poeta.



esos micromachismos que aparecían en las canciones de hace veinte o treinta años, pues mejor que ahora no aparezcan

Sobre lo que dice de ser más políticamente incorrecto, existe una especie de discurso que dice que ahora hay menos libertad que antes. Con sus veinte años de carrera a la espalda, ¿cree que es así?Pues puede ser que ahora haya menos libertad que antes para decir ciertas cosas, pero es cierto que antes nos tomábamos unas libertades que a lo mejor no correspondían. Por ejemplo, esos micromachismos que aparecían en las canciones de hace veinte o treinta años, y no solo en las mías, pues mejor que ahora no aparezcan. La sociedad ha cambiado, estamos evolucionando y nos hemos vuelto conscientes de que nos permitíamos ciertas cosas que no debían ser así. Esto puede ser que sea menos libertad, vale, pero también consigue que lo que uno hace sea más ético, y eso está bien. Yo creo que estamos todavía desprendiéndonos de esa parte que nos hace todavía un poco bárbaros con el prójimo. Es verdad que uno sí percibe que hay un cierto tufillo a censura, y no lo digo por lo anterior, que viene dado, creo, porque en las redes se convierte todo en un conmigo o contra mí. Estamos muy polarizados y hay muy pocos matices, a la mínima que uno exprese cualquier cosa, te hacen la cruz. Yo tengo la sensación de que la gente se toma las luchas como algo muy personal, no permitiendo que haya humor alrededor de algunas cosas. Yo soy hijo de un palestino árabe, he sufrido mi racismo y mis cosas, pero siento que hay demasiados estallidos pueriles y hemos perdido muchos matices.

Ha sacado el tema de sus orígenes palestinos. Lamentablemente, la noticia de estos días es lo que está ocurriendo en Oriente Medio. ¿Cómo lo está llevando a nivel personal?Pues cómo voy a vivir, viniendo de una familia de refugiados, un genocidio a cara descubierta. Esta limpieza étnica contra el pueblo palestino es un horror. Mi familia es de Cisjordania, no de Gaza, pero seguimos manteniendo contacto con algunos de nuestros primos. Cuando la segunda guerra contra Israel, la Guerra de los Seis Días, toda mi familia tuvo que emigrar a Jordania, Kuwait o Irak, así que mi familia directa no vive apenas en Gaza. Aunque sí mantengo a primos allí.

El disco de Marwán se titula 'Canciones de urgencia'. Anita Máñez

Quizá por los atentados que Hamás cometió el otro día, se esté dando la imagen de que los de Palestina son los malos, pero hay un cuadro mucho más grande detrás, ¿no?Sí. La cosa es que el pueblo palestino lleva 75 años oprimido, bombardeado, expulsado de sus hogares y convertido en refugiado, como mi familia. Palestina es una tierra colonizada que, mediante la construcción de asentamientos israelís, va quedándose en menos. Se comprende por qué, de una forma brutal e injustificable, Hamás ha cometido estos actos terroristas. Yo no quiero violencia. A veces puedes pensar que la violencia es la única salida, pero en verdad no es ninguna salida. El exterminio solo sirve para destruir al oponente y para que él luego te destruya a ti. Lo que sí quiero decir, para matizar bien, es que el pueblo palestino, tal y como se recoge en la Carta de la ONU, tiene derecho a la resistencia, pero no como ha hecho Hamás. Creo que esta organización le ha hecho un flaco favor a la causa palestina, pues ahora se ha visto teñida como una lucha de integrismo islámico, cuando no lo es. Es una lucha por un territorio, contra la ocupación y contra el apartheid.



Yo simplemente traigo un mensaje de paz