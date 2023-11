Mariah Carey inaugura las navidades con un agudo grito y un vídeo de la canción 'All i want for christmas is you'

La cantante Mariah Carey se ha convertido, año tras año, en la que podría ser la cuarta reina maga, la mamá Noel de varias generaciones y en la voz de las navidades, gracias a su villancico All i want for christmas is you, que es todo in himno de esas fechas.

Así lo ha asumido la propia cantante, que se suma a la broma generalizada de que en cuanto se oye por primera vez la canción, ya es la navidad y ha subido un vídeo al respecto en sus redes sociales.

En las imágenes puede verse a Mariah Carey en un bloque de hielo y a varios personajes de la época de Halloween intentando descongelarla, como una especie de manera de pasar el testigo.

Al poco, el bloque de hielo se rompe y la cantante resurge vestida de mamá Noel y con un agudo grito en el que dice "It's time", algo así como "ha llegado el momento" o "es la hora".

A partir de ahí suenan los compases del estribillo de All i want for christmas is you, momento en el que se monta una fiesta navideña en la que participan, por ejemplo, los mellizos de la cantante, Monroe y Moroccan Scott, de 12 años, que bailan felices junto a su madre.