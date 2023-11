Misterio resuelto: se sabe de dónde procede la afonía de larga duración de Miguel Bosé

Miguel Bosé vive casi apartado de la vida social en México, donde vive con sus dos hijos, Diego y Tadeo. Pero el estreno del biopic Bosé, en Telecinco, el próximo lunes, le ha traído de vuelta a España participando en programas y tertulias de todo tipo.

Ha sido en el espacio de Carlos Sobera El musical de mi vida, donde el artista ha explicado cómo llegó a "la tortura" de quedarse sin voz. El proceso comenzó en 2019.

Sin embargo, a su regreso a España en 2021, las cosas comenzaron a ponerse un poco más serias y lo que parecía una afonía transitoria no desaparecía. El cantante no lograba recuperarse y se veía en la obligación de cancelar todos sus conciertos en nuestro país.

Llegó al punto de no poder hablar en absoluto por una afonía completa y tener que comunicarse con sus hijos a través de notas escritas. El cantante explicó que no compartió lo que le sucedía en aquel momento porque nunca le ha gustado hablar de él ni de su vida privada.

Miguel Bosé, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

En una entrevista con Jordi Évole dijo que la causa era emocional, aunque a Pablo Motos le confesó que había sido por un accidente. "Me habían dicho que era emocional, que era de pulmón, que era reflujo, lo probé todo", aseguró el artista.

"Ocho años viajando con una miseria en el alma tremenda porque había perdido la herramienta. Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar, no cantaba; pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de la voz de su padre, para poder comunicarme", dijo al presentador de El Hormiguero.

Afortunadamente, Bosé empieza a ver la luz al final del túnel: la afonía parece ser una mezcla entre lo emocional y el accidente que sufrió, aunque ha dado con el tratamiento que posiblemente le llevará a recuperarla por completo. El artista está sometiéndose a un duro entrenamiento a diario, en el que está fortaleciendo su espalda y luego se somete a sesiones con un foniatra.

Miguel Bosé, entrevistado por Jordi Évole. LASEXTA

Bosé está contento. "Por fin vuelve la actividad. Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he 'tragado' la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades", aseguró, estableciendo el plazo de un año aproximadamente para recuperarse por completo.

Y anuncia que "para el año que viene, septiembre, arranco gira".