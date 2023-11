La millonaria herencia de Olivia Valère, en el aire: guerra entre sus hijos y su exmarido, Philippe Roger, por sus pertenencias

La empresaria de la noche Marbellí Olivia Valère, casada dos veces y madre de tres hijos de dos padres, falleció en París en verano de 2022 de cáncer. Además de rica, se convirtió en estrella de la televisión de la época, algo que le reportó un abultado y millonario patrimonio que se tiene que repartir es una herencia que, ahora, se ha complicado y que está en el aire.

Desde su muerte, sus tres hijos, Carinne y Arnaud, nacidos de su unión con Albert Albouhair, y Xavier, de su matrimonio con Phillipe Roger, están litigando por su herencia, que ella no dejó escrita, aunque se suponía que sería a tres partes iguales, según El Español.

Cada hijo tenía que comparecer en un juzgado marbellí que lleva el caso con la lista de pertenencias que tenía su madre, para comprobar si todo coincide. Pero, horas antes de la vista, el acto de formación de inventario se aplazó.

En paralelo, y según señala el mismo medio, los acontecimientos ocurridos en la última semana han terminado por dinamitar el proceso judicial, que en principio iba amistoso. Todo por un protagonista inesperado, Philippe Roger, exmarido de la empresaria.

Según cuenta Emilia Zaballos, abogada de Carinne, una de las hijas, en dicho medio, "Philippe se ha personado diciendo que había vuelto con ella y que por eso le corresponde toda su herencia". Para ello, "se vale de un testamento del 2011 donde, supuestamente le deja el usufructo". "Lo ha presentado en París, algo que no tiene sentido porque ahí no tiene validez. Es algo que se tiene que resolver en España", denuncia la letrada.

"No aporta ninguna prueba", insiste. "Estaban separados desde hacía años y no era el viudo. Él dice que volvieron, pero eso solo es demostrable si hubieran ido al juzgado para que esa separación no tuviese validez y no es el caso".

Así, y por culpa de este nuevo contratiempo, la herencia de la empresaria tardará más en repartirse, quedando por el momento en el aire. Desde Zaballos Abogados, señala El Español, han presentado un recurso para que no tengan a Roger como personado.