Michael Terlizzi, de 'GH VIP', habla sobre la anomalía congénita que padece: "Lo llevo ocultando 30 años"

Michael Terlizzi sufre una malformación de nacimiento. Se trata de una sinostosis radiocubital, una anomalía congénita en el antebrazo. Aunque este problema no le impide hacer una vida normal, hay algunos movimientos que no puede realizar.

Así mismo lo contaba el propio concursante de Gran Hermano VIP en el año 2019: "No puedo rotar mi brazo, nací así, no puedo hacer nada al respecto". Y es que, una de sus compañeras en la edición italiana del programa, Jessica Mazzoli, se dio cuenta de los extraños gestos que el joven realizaba.

Es por ello que el propio influencer confesaba el problema que tenía, uno que había intentado ocultar desde pequeño: "No, no se ve, lo escondo bien, lo hago desde hace 30 años". Sus problemas de movimiento se deben a la mala conexión entre el cúbito y el radio, por lo que su brazo está inmovilizado.

Esta anomalía, como así explica el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, se trata de una "osificación heterotópica de la membrana interósea del antebrazo que bloquea los movimientos rotacionales". Por ello, las actividades básicas no puede realizarlas con normalidad, aunque no por ello pueda dejar de vivir una vida cotidiana.

Esta anomalía congénita fue la causante de que Terlizzi dejara de lado su carrera como actor. Y es que, si bien el modelo soñaba con ello, asegura que no quería que le molestara a la hora de actuar: "No me toman mal, pero siempre he tratado de evitar una carrera televisiva, siempre es mejor no exponerse demasiado. No se ve, lo escondo bien, lo hago desde hace 30 años. Nunca acepté muchas cosas porque me molestaba".

Sin embargo, su sueño aún no se ha desvanecido del todo, y aunque pueda suponer un "impedimento" para el concursante de la octava edición del reality, la llama de la esperanza sigue encendida: "Siempre me han dicho que tengo cara de cine, veremos a ver si cuando salga mis brazos son un impedimento".