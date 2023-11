Los diez mejores depósitos bancarios para contratar en noviembre: dan más de un 3% de rentabilidad al año

Encontrar las mejores oportunidades de inversión se ha convertido en una tarea cada vez más desafiante para los ahorradores que buscan alternativas para combatir la inflación. Para aquellos que buscan maximizar sus ahorros con seguridad y rendimientos sustanciales, los depósitos bancarios continúan siendo una opción popular.

Estos productos financieros son adecuados para las personas que buscan seguridad, estabilidad y accesibilidad, ya que con los depósitos se puede proteger los ahorros, tener un acceso fácil al dinero y evitar los riesgos asociados con otras formas de inversión más volátiles.

No obstante, en España, los mejores depósitos remuneran cerca del 3% TAE, mientras que las ofertas de otras entidades europeas llegan a superar el 4%. Así, en el mercado internacional actual se pueden encontrar algunas propuestas generosas con tasas de intereses competitivas.

Banca Sistema



Banca Sistema es una entidad italiana que a día de hoy ofrece depósitos desde los 12 meses a los 10 años, con rentabilidades que van desde el 4,14% TAE hasta el 4,40% TAE, siendo este último uno de los más destacados.

El depósito a un año del banco es un producto de inversión que, al igual que sus demás depósitos, se puede contratar para cantidades superiores a 20.000 euros y hasta los 100.000 euros, remunerándose durante el plazo fijado con una rentabilidad del 4,40% TAE.

La contratación y renovación del depósito se realiza de manera online y, para los clientes que no residen en Italia, no se aplica ninguna retención fiscal por los ingresos de los intereses obtenidos. Además, los inversores españoles están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) italiano.

El Banco Sistema opera mediante la plataforma Raisin, que comercializa productos de ahorro de varios países europeos garantizando que sus colaboradores cumplen los criterios de seguridad y solvencia.

Banca Progetto

Banca Progetto es otra entidad italiana que pone a disposición de los usuarios varios depósitos de distinta duración y rentabilidad, con una oferta desde 3 meses hasta 3 años, también disponibles en Raisin.

Las rentabilidades actualmente se sitúan desde el 3,75% (tres meses) hasta el 4,37% TAE, con una cantidad mínima de 10.000 euros y un máximo de 100.000. Cabe destacar que, en este caso, la remuneración más elevada corresponde al depósito a un plazo de dos años.

El depósito a un año tiene una rentabilidad del 4,30% y a tres años, de 4,32%. Para la opción de seis meses se remunera un 4,00% y para nueve meses al 4,10% .

La contratación es a través de Internet, el dinero destinado está cubierto por el FGD de Italia y la cancelación anticipada no está disponible.

Facto

Facto, entidad italiana con sede y retención fiscal en España, ofrece a sus clientes una cuenta formada por la Cuenta Corriente Facto y un depósito con una rentabilidad de hasta un 4,06% TAE.

Los usuarios pueden elegir la fecha de vencimiento del depósito en plazos desde 3 meses hasta 5 años (60 meses) y con importes mínimos y máximos establecidos en 5.000 y 3.000.000 de euros.

Para los depósitos de seis meses o de un año los intereses son del 4,06% TAE, mientras que para un plazo inferior (tres meses) la rentabilidad es del 3,29%. La contratación es totalmente online desde su página web, donde el interesado debe darse de alta en la Cuenta Facto rellenando un formulario y, después, firmar el contrato.

Younited

Younited es una entidad francesa que ofrece una remuneración a partir de 2.000 euros hasta 100.000 euros, con varias opciones de plazo entre las que escoger que van de uno a cinco años.

En este sentido, las rentabilidades de Younited son: 4,20% para depósitos a un año, 4,05%anual para dos años, 4,10% anual para tres años, 3,78% anual para cuatro años y 3,50% anual para cinco años.

Estos productos se solicitan online mediante Raisin. El pago de los intereses generados se paga al finalizar el plazo y la cancelación anticipada no está disponible. El dinero está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos de Francia.

LHV

LHV Pank es una institución financiera con sede en Estonia, siendo LHV el cuarto banco más grande del país. En cuanto a los depósitos, ofrece tres opciones: seis meses, un año o dos años.

Las rentabilidades de sus diferentes productos serían las siguientes: 3,65% anual para el depósito de seis meses, 4,15% para un año y 3,55% anual para dos años. Además, son una buena opción para pequeños ahorradores, puesto que el mínimo es 500 euros hasta 100.000.

La cancelación anticipada no está disponible y no hay retención de impuestos en Estonia. La contratación de los depósitos se realiza a través de la página web de Raisin.

Haitong

La sucursal española de Haitong Bank S.A. forma parte de Haitong Securities, uno de los principales bancos de inversión con negocios de valores en China.

Esta entidad ofrece varias opciones de depósitos con diferentes plazos: tres meses (2,80% anual), seis meses (3,81% anual), nueve meses (3,81%), un año (4,10%) y dos años (4,22%). El importe mínimo es de 10.000 euros y el máximo de 100.000.

España tiene retención fiscal estándar de un 19%. La cancelación anticipada no está disponible y estos productos se comercializan a través de Raisin.

Novum Bank

Novum Bank, entidad financiera con sede en Malta, permite rentabilizar los ahorros de sus clientes por 6 o 12 meses, ofreciendo una remuneración del 3,50% y del 3,90% TAE, respectivamente.

El importe a abonar por el usuario debe ser entre 10.000 y 100.000 euros y está respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Malta. No permite cancelación anticipada y el pago de intereses generados se realiza al finalizar el contrato.

Para solicitar un depósito de Novum Bank hay que acudir a su web y no es necesario crear una cuenta bancaria ni contratar productos adicionales.

Renault Bank

El Depósito Tú+ de Renault Bank, comercializado por su sucursal en España, ofrece un 3,85% TAE para un plazo de 24 meses con un abono de intereses trimestral.

Las cantidades mínimas a depositar para su contratación son de 500 euros y las máximas de 1.000.000 euros. El depósito no tiene ni gastos ni comisiones. El producto se suscribe a través de su página web.

Por otro lado, también ofrece la Cuenta Contigo, con un tipo de interés nominal anual del 2,73% TAE. Esta cuenta de ahorro no tiene comisiones, no establece importe mínimo o máximo y tampoco hace falta una nómina. No admite domiciliación de recibos, ni operaciones de pago mediante tarjetas de débito o prepago.

Banca March

El depósito Flexible Avantio, de Banca March, está dirigido a nuevos clientes. Tiene un plazo fijo de 12 meses y cuenta con una rentabilidad del 3,30% TAE. El importe mínimo es de 10.000 euros y el máximo de 1.000.000 euros con liquidación de intereses a vencimiento.

La liquidación de intereses se realiza en la fecha de vencimiento, aunque el capital se puede retirar con una penalización en la rentabilidad, que pasaría a ser del 1% TAE.

La contratación está disponible solo hasta el 31 de diciembre. Para ello, hay que abrir la Cuenta Online Avantio de Banca March, que no tiene comisiones de mantenimiento ni de administración siempre que se cumplan las condiciones del banco. En caso de no cumplir los requisitos, se cobra una comisión de 75 euros semestrales.

Self Bank

Self Bank ofrece tres depósitos diferentes a tres, seis y doce meses que se remuneran con un 3,05% TAE, un 3,20% TAE y un 3,30% TAE, respectivamente.

La cantidad mínima a abonar en los tres casos es 1.000 euros y la máxima 1.000.000. No será necesario esperar al vencimiento de los depósitos para el cobro de intereses, sino que se abonará de forma trimestral.

No admites renovación automática y, en caso de cancelación total anticipada, se devolverá el 100% del capital invertido inicialmente. Asimismo, tampoco están condicionados a la contratación de otros productos o la domiciliación de una nómina.