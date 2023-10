Belén Esteban defiende a Pilar Vidal y lanza una dura crítica a Carmen Lomana: "A ti te quieren, a otras no"

Si algo tiene claro Belén Esteban es que no piensa dejar que nadie insulte a su amiga, Pilar Vidal. Todo comenzó a raíz de un calificativo que Carmen Lomana utilizado para referirse a la periodista en una reunión del programa Espejo Público.

La socialité llamó "gorda" a la valenciana y así mismo lo explicado en el plató frente a sus espectadores: "Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España. La señora Carmen Lomana que va de paz y super educación me ha llamado gorda. Lo has hecho a propósito, lo ha visto todo el mundo".

Un calificativo que al periodista ha llegado afectar tanto que no pudo evitar romper a llorar en pleno directo. Tras los hechos, no han sido pocas las reacciones por parte tanto de la audiencia como del círculo más cercano de Vidal. Prueba de ello ha sido la respuesta de Belén Esteban.

Belén Esteban defiende a su amiga. belenestebanmenendez / INSTAGRAM

Ambas fueron compañeras en Sálvame, por lo que entre ellas se mantiene una bonita amistad. Así, la madrileña mandaba un mensaje lleno de cariño a su amiga: "Mi querida Pilar, estoy contigo. Si no es tu cuerpo, no opines".

"A ti hay mucha gente que te quiere, a otras NO...", escribía el nuevo fichaje de Netflix a través de su cuenta de Instagram lanzando un duro mensaje a Lomana. Y es que, el "no" en mayúsculas ha sido la prueba irrefutable del cabreo que la situación ha provocado en Belén.

"Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, de salud mental o de medicación. Entonces, como no lo sabes, como vives en tu mundo de yupi", explicaba Pilar en el plató.

Aunque, para Carmen, el comentario no podía ser considerarse un insulto porque ella no tienen "ningún complejo": "Yo no te he insultado, no mientas, no vengo aquí a discutir".