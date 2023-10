Habla la madre de Isaac, el rapero apuñalado: "Los padres del asesino tienen un sufrimiento enorme, pero yo no recuperaré a mi hijo"

La madre de Isaac López, el rapero con síndrome de Asperger de 18 años asesinado hace dos, ha hecho unas manifestaciones en el programa Vamos a ver, donde habla de la tristeza en que les sumió esta muerte: "Hemos luchado mucho y estos dos años han sido un desgaste, pero es que a mi hijo lo ejecutaron cuatro personas y lo dejaron tirado en un puente como a un perrillo. No se merecía otra cosa".

María Ángeles Triano, la madre de Isaac, llamado Little Kinki en medios musicales, celebra la condena de David Bárcena como responsable de esa muerte y entiende el sufrimiento de su familia. "Entiendo que los padres quieran defender lo indefendible, pero es que jolín con el angelito...".

Además, Triano ha hablado del abrazo que se dio con la madre del asesino de su hijo: "Ellos me pidieron perdón y yo entiendo que ellos también tienen un sufrimiento enorme porque no debe ser sencillo ser los padres de un asesino, pero la peor parte me la he llevado yo porque a Issac no nos lo va a devolver nadie", ha recalcado.

Juicio por el crimen de Isaac López. EUROPA PRESS

Bárcena actuó junto con otros tres menores de edad que para la madre de Isaac López "son igual de culpables".

Sobre que solo el asesino mayor de edad cumpla una "condena ejemplar", la señora de Isaac ha sido clara: "Los demás son igual de asesinos y deberían cumplir con una pena que corresponda a lo que han hecho. En dos o tres años en un centro de mayores no van a cambiar y no creo que puedan ser reinsertarles en la sociedad".