Israel entra con carros de combate en Gaza en una "incursión selectiva" como previa a la operación terrestre

Mientras los bombardeos caen sin cesar en la Franja de Gaza y la situación humanitaria empeora por momentos, el mundo contiene la respiración ante la anunciada ofensiva terrestre de Israel. El Gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró este miércoles que antes o después entraría en el enclave palestino con el objetivo de "erradicar" a Hamás, la organización islamista que gobierna Gaza. En un mensaje televisado, el mandatario reconoció que la operación estaba retrasándose y voces del Alto Mando del Ejército israelí confirmaron que se debía a "cuestiones estratégicas". No obstante, pocas horas después, varios carros de combate cruzaron la alambrada en lo que han denominado como una primera "incursión selectiva". La invasión podría estar cada vez más cerca.

Durante la operación de la madrugada de este jueves, tanto la brigada de infantería Givati como la 162ª División Blindada israelí se adentraron en territorio gazatí en una incursión "de pocas horas" que servirá como preludio de las "próximas etapas del combate", dijo este jueves el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari. "Durante la noche las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo una incursión selectiva utilizando tanques en el norte de la Franja de Gaza, como parte de los preparativos para las próximas etapas del combate", indicó.

En el vídeo publicado por Israel, se apreciar como varios carros de combate rompen la valla fronteriza, disparan y se producen explosiones cerca de edificios. En la operación, que según Hagari se adentró a un kilómetro de la frontera y concluyó sin ningún soldado herido, se "localizaron y atacaron a numerosos terroristas, infraestructura y puestos de lanzamiento de misiles antitanque", explicó el portavoz castrense, que reconoció que sus fuerzas "operaron para preparar el campo de batalla" y después "abandonaron la zona".

En el marco de los bombardeos diarios, Israel ha asegurado haber acabado con el "número dos" de la Dirección de Inteligencia de Hamás, Shadi Barud, que consideraban coautor intelectual de los ataques del pasado día 7 de octubre. Según Tel Aviv, sus aviones de combate han atacado "más de 250 objetivos", incluyendo "centros de comando operativo, túneles y lanzadores de cohetes ubicados en el corazón de áreas civiles", desde donde el Ejército alegó que las milicias dispararon durante toda la guerra. En este sentido, el Estado hebreo ha reconocido haber matado también a un alto cargo de Hamás que encabezaba las operaciones de lanzamiento de cohetes desde la localidad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja.

Las milicias palestinas de Gaza lanzan diariamente cohetes desde la Franja, aunque muchos de ellos no llegan a su destino al ser repelidos por la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa israelí. Este jueves, por primera vez desde el comienzo del conflicto, se han lanzado en dirección a la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Además, Hamás ha confirmado que 50 secuestrados han muerto "por los bombardeos israelíes". Una información que no ha sido contrastada por ningún otro organismo.

Datos sobre la incursión terrestre en Gaza. Carlos Gámez

"No hay ningún sitio seguro en Gaza"

Desde que Israel declaró la guerra contra Hamás como respuesta a los atentados que dejaron más de 1.400 israelíes muertos y 224 secuestrados, los ataque aéreos han acabado con la vida de más de 7.000 palestinos en Gaza, según la propia Hamás. Entre los fallecidos en la Franja hay al menos 2.913 niños y 397 ancianos. Además, la organización islamista reconoce que hay al menos 1.650 personas desaparecidas bajo los escombros, de las cuales 940 son menores de edad.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), que no gobierna el enclave por su disputa con Hamás, reconoce que unas 200.000 viviendas fueron parcial o totalmente destruidas por los bombardeos israelíes sobre Gaza. Es decir, un 25% del área poblada se ha convertido en escombros.

Los datos que salen del enclave son complicados de contrastar, ya que Israel no permite la entrada en Gaza de periodistas internacionales. En tan solo dos semanas y media de conflicto han muerto 23 periodistas locales a causa de los bombardeos tanto en Gaza como en el sur de Líbano (donde también hay bombardeos entre la milicia libanesa Hezbolá e Israel).

El primer ministro israelí reiteró este miércoles que todos los gazatíes civiles debían abandonar el norte de la Franja, como ya hizo al principio del conflicto. Sin embargo, las organizaciones internacionales insisten en que no hay condiciones de seguridad para ello y Amnistía Internacional afirma que esta política de desplazamiento forzoso podría ser un crimen de guerra. Así mismo, en el sur del enclave, donde se pide a la población que se refugie, continúan produciéndose a diario bombardeos israelíes.

Naciones Unidas ha afirmado este jueves que "no hay ningún sitio seguro en Gaza" ante los bombardeos israelíes. "Para las personas que no se pueden desplazar, porque no tienen dónde ir o porque no pueden moverse, las advertencias por adelantado (de Israel) no suponen ninguna diferencia", Ha manifestado la coordinadora humanitaria de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Lynn Hastings. "Cuando las rutas de evacuación son bombardeadas, cuando la gente en norte y sur queda atrapada por las hostilidades, cuando los bienes esenciales para la supervivencia escasean y cuando no hay garantías de retorno, la gente hace frente a opciones imposibles", ha dicho.

La crisis humanitaria se está recrudeciendo por el corte total de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible por parte de Israel. La Media Luna Roja Palestina ha confirmado este jueves la entrada desde Egipto de otro convoy de ayuda humanitaria. En total 74 camiones con asistencia humanitaria han cruzado el paso de Rafah, aunque, por el momento, no se ha facilitado todavía suministro de combustible.