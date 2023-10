Mar Montoro recibe el alta tras su ingreso de urgencia por un 'shock' anafiláctico: "Estoy débil, pero anímicamente estoy más fuerte"

Mar Montoro dio un susto a sus seguidores al compartir una imagen desde el hospital y contar que había sido ingresada de urgencia debido a un shock anafiláctico que tuvo tras tomar un medicamento. Sin embargo, su siguiente publicación fue muy distinta, pues mostró que ya se estaba recuperando y retomando su vida normal.

La actriz de doblaje, que ha trabajado en programas como Fiesta de verano y es la voz del canal Comedy Central y la plataforma Pluto TV, mostró en Instagram hace un par de días una foto tumbada en la cama del hospital y contó el terrible problema que había sufrido.

"No es mi mejor foto, pero estoy viva… Ayer volví a poner el contador a cero tras superar un choque anafiláctico producido por un antibiótico (amoxicilina)", explicó la también locutora de radio y añadió que su hija Daniela fue la que avisó a su padre y pudo evitar que se agravara el shock.

Tras este gran susto, la presentadora, que actualmente trabaja en Juntos, de Telemadrid, volvió a Instagram para contar, desde la calle y yendo a trabajar, que se encontraba mejor.

"Gracias por todas las muestras de cariño que he recibido, no sabía que había tanta gente que me quería. Y eso es lo bueno de toda esta experiencia terrible que he vivido", expresó, mirando a cámara, la que también fue pretendienta de Mujeres y hombres y viceversa en 2014.

"Creo que las cosas pasan por algo y lo que no te mata te hace más fuerte, dicen, así que sí, me siento más fuerte. Bueno, estoy un poco debilucha, no os voy a engañar, pero anímicamente me siento más fuerte", declaró la actriz de doblaje. "Me ha encantado saber que estáis ahí, porque normalmente estas cosas no podemos verlas porque suelen pasar cuando te mueres".

"Pero he visto que estáis ahí y que os importo. Así que muchísimas gracias", reiteró Mar Montoro. "Estoy mucho mejor, he retomado agenda porque a mí las paredes de mi casa me comen, así que voy muy lentita pero voy a mi doblaje, que me da la vida".