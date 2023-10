Octubre está considerado en Estados Unidos como el Mes para la Concienciación sobre la Pérdida Infantil y durante el Embarazo. Por ello, en el último episodio de su podcast, titulado Broad Ideas, la actriz Rachel Bilson ha querido sincerarse con sus oyentes y ha hablado sobre cómo ella misma sufrió varios abortos espontáneos antes de conseguir ser madre.

La protagonista de la serie The OC, de 42 años, ha comentado quevio interrumpido varios embarazos de manera involuntaria antes de dar a luz, en octubre de 2014, a su única hija, Briar Rose, a quien tuvo con su entonces pareja, el también intérprete Hayden Christensen.

Bilson había invitado a hablar con ella a Libby Weintraub, una joven poeta que acaba de publicar su primer libro, She Was Born: Words on Loss and Liberation [traducible por Ella nació: palabras para la pérdida y la liberación], y en el que utiliza sus versos para detallar lo que sintió tras una traumática experiencia del nacimiento de un hijo muerto.

"Yo he tenido abortos espontáneos, por lo que sí sé lo que es tener una pérdida", ha asegurado la actriz, que sin embargo ha puntualizado que nunca ha "llevado dentro" a un feto fallecido porque sus abortos "llegaron muy al principio" del embarazo.

Rachel Bilson ha recordado además un consejo que le dieron los doctores para mujeres embarazadas y es el de "girar" justo antes o durante el paarto para evitar la cesárea o que el bebé se asfixie. "Es una de las cosas más importantes de las que suelo decir cuando hablo sobre el embarazo y el parto", ha añadido.

"Con el nacimiento, incluso recuerdo que llegué a decir: 'Estoy abierta a lo que sea'. ¿Quiero la epidural? ¡No! Me encantaría intentarlo sin esa ayuda, pero si la necesito, ¿lo voy a aceptar? Joder, claro que sí", ha añadido la actriz.

"Yo es que siempre supe que iba a ir al hospital porque me parecía mucho más seguro [que hacerlo en casa]. pero estaba abierta a cualquier cosa", ha explicado, pues los estudios demuestran que hay muchas pérdidas infantiles en los partos caseros que en los asistidos por profesionales. Asimismo, Bilson ha señalado que es importante saber "ceder el control" durante el proceso de planificación del embarazo y de dar a luz.