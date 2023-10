Isaac Torres habla sobre el estado de salud de su padre tras ser operado de cáncer

Hace unas semanas que Isaac Torres, confesó, entre lágrimas, que estaba en Barcelona porque a su padre, Siscu, le iban a operar por un cáncer que padece. Y parece que la intervención fue correctamente, pues el extentador ha actualizado su estado de salud y ya se encuentra mucho mejor.

El exparticipante de La isla de las tentaciones 3 se pronunció en sus redes cansado de que se hablara sobre los motivos por los que no había bajado a Cádiz para ver a Mía, la hija que tiene con Lucía Sánchez. Por ello, decidió publicar un vídeo respondiendo a todos los que le criticaban.

"Chicos, estoy hasta las pelotas de escuchar tonterías de todo el mundo. Solo lo voy a decir una vez y no lo voy a decir nunca más, porque no quería que se supiera...", comenzó diciendo. "Si estoy en Barcelona, es porque a mi padre le han operado y le han quitado un cáncer. Entonces, es normal que yo quiera estar con él y quiera pasar tiempo con él. Si no os entra en la cabeza, pues vosotros mismos, y ya está".

Tras un par de semanas donde no ha hablado del tema, Isaac Torres actualizó brevemente el estado de salud de su padre para responder a la pregunta de un seguidor. "¡Está mejor! Muchísimas gracias por preguntar", contestó en un story.

Además, en otra publicación mostró una imagen de Siscu Torres en la que aparece guiñando un ojo. "¡Ya tengo al papá aquí en Jerez!", escribió 'Lobo', por lo que parece que han viajado al municipio gaditano en el que vive Lucía para poder ver a la pequeña Mía.