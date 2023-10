Lucía Sánchez rompe en llanto por el estrés acumulado tras su separación con Isaac Torres: "No aguanto más el lío de abogados"

Lucía Sánchez se encuentra viviendo un sinfín de emociones al mismo tiempo. Aunque está feliz porque cada vez está más cerca de mudarse a su nueva casa, lo cierto es que un "lío legal" ha hecho que toque fondo. Así lo ha contado la que fuera participante de la tercera edición de La isla de las tentaciones a través de su canal de difusión en Instagram.

Actualmente, para la gaditana, su hija es su único refugio. Ante la gran cantidad de emociones que está viviendo, enfocarse al máximo en los cuidados de su pequeña es su momento de paz. Y es que actualmente se encuentra envuelta en un problema judicial.

Sin querer adentrarse en los detalles, no ha podido evitar romper a llorar delante de todos sus seguidores: "Tengo ansiedad al 90%. No aguanto más tanto mal rollo ni tanto lío de abogados. No va con mi personalidad". Y es que lo cierto que no es la primera vez que habla de sus idas y venidas legales.

Desde que se separase definitivamente de Isaac Torres, el padre de su hija, no ha dejado de tener problemas legales por la custodia de Mía y el régimen de visitas. Además, el propio Lobo también ha hecho uso de redes para explicar que es una "injusticia" la situación que está viviendo.

Según ha explicado el influencer, él solo puede ver a su hija dos horas al día durante dos días a la semana y los fines de semana alternos. Una decisión por parte del juez con la que el catalán no está de acuerdo, pero que Lucía ha querido asegurar que no ha sido algo en lo que ella pudiera mediar.

"Ayer estuvo mi madre con Mía hasta la una y pude dormir un poco sola. A partir de ahí, las noches de siempre. La niña lloraba mucho, no sé por qué. Pero ese ratito me supo a gloria. Esa sensación de dormir así no la sentía desde que estaba embarazada", ha explicado la madre a través de su cuenta.

Sin entrar en detalles, ha compartido un vídeo en su canal de difusión llorando. Para ella, poder hablar con sus seguidores es una manera de "desahogarse del mal rollo" que lleva sufriendo en los últimos meses. "La ansiedad es malísima", ha lamentado.