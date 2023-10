Britney Spears asegura que tuvo una experiencia paranormal tras su ruptura con Justin Timberlake

Según parece, Justin Timberlake no está "nada contento" con cómo le están dejando las memorias de Britney Spears. Se ha tenido que "refugiar en su familia", según ha dicho una fuente cercana, debido a la cantidad de noticias que están saliendo ahora a la luz, como que le fue infiel o que la artista sufrió un aborto estando con él. Pero, al menos, él no tuvo que lidiar con fenómenos paranormales cuando cortaron.

Al menos, así lo narra la artista de éxitos como ...Baby One More Time o Toxic en un momento dado de The Woman in Me [La mujer que soy, por su título en español] cuando afirma que se marchó al desierto de Arizona después de recibir aquel mensaje del cantante y que allí tuvo una especie de epifanía.

Tal y como explica Spears, tras la ruptura se sentía como bajo el influjo de una maldición, por lo que no dudó en avisar a otra amiga suya que también acababa de dejarlo con alguien del círculo cercano del cantante casi al mismo tiempo que ella y se marcharon las dos en un coche hacia el este —Arizona colinda con California—.

Britney Spears rememora cómo necesitaba alejarse de todo el ruido mediático y recuperarse mentalmente tanto de su aborto como de su ruptura con Timberlake y que la experiencia le sobrevino precisamente cuando iba a toda velocidad por este desierto en un coche descapotable con su amiga.

En su narración, la cantante recuerda el cielo nocturno estaba lleno de estrellas y que iban conduciendo con la capota bajada —por lo que el viento les removía la melena, detalla— cuando "un sentimiento espeluznante se apoderó" de ella, algo que Britney termina definiendo como "una belleza profunda,humilde y de otro mundo".

En ese momento, aunque lo pensó, agrega que se abstuvo, para no parecer que se le había ido la cabeza con sus recientes fracasos amoroso y maternal, de peguntarle a su amiga: "¿Tú crees en los extraterrestres?". Por lo que prefirió quedarse "callada y sentada allí con esa sensación durante un largo instante".

Britney no sabe describirlo si como Dios, un poder superior o una experiencia paranormal, pero, justo en ese momento, su amiga, de quien no dice el nombre, le preguntó: "¿Sientes eso? ¿Qué es?". Y de esta forma conoció lo que era una epifanía.

Si bien Britney se siente incapaz de identificar lo que sintieron ambas aquella noche en el desierto, sí que tiene clara una cosa: "Si lo sentimos en aquel momento fue porque lo necesitábamos. Éramos muy abiertas a la espiritualidad y tan puras. Nos enseñó que había mucho más que aquello que podemos ver".