Mahi Masegosa, criticada por un vídeo que compartió en medio de un ataque de ansiedad: "No sabéis lo que trabajo"

Cada vez son más las personas que exponen su vida a través de las redes sociales. Muchos influencers comparten su día a día con sus seguidores, lo que hace que en muchas ocasiones se vean envueltos en polémicas por contenido que comparten o declaraciones que hacen. Es lo que le ha ocurrido a Mahi Masegosa.

La estilista, que empezó a ser conocida a raíz de su participación en Maestros de la costura, y más tarde en Supervivientes, subió un vídeo a sus stories de Instagram por el que ha sido muy criticada. En él, aparecía llorando en medio de un ataque de ansiedad.

"Estoy supertriste. Sabéis que mañana me opero el pecho y estoy muy contenta pero tengo que dejar trabajo hecho", declaró la influencer entre lágrimas mientras mostraba la casa llena de ropa sin colocar. "Llevo desde las nueve que me levanté, que no he comido. Rafa es el único que me ayuda".

Mahi Masegosa, entre sollozos, explicó lo poco valorada que se sentía por su trabajo como influencer. "No sabéis lo que trabajo", dijo la exconcursante de Supervivientes.

"Mucha gente que van de amigos, de colegas, y no usan mis códigos de descuento. Os debo más a los que usáis mis códigos de descuento siempre porque estoy muy sola", quiso añadir Masegosa, mientras su novio Rafa Moya la agarraba por la cintura y le besaba la cabeza.

Muchos usuarios de X han criticado la actitud de Mahi Masegosa y han considerado que es una reacción excesiva. "Lo heavy es que se grabe así y lo comparta. ¿Dónde ha quedado la intimidad de la gente? Es que se venden a todo" o "Esta generación nos está quedando preciosa" son algunos de los comentarios de los usuarios que han visto el vídeo.