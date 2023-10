Halloween en el Parque de Atracciones y el Parque Warner de Madrid: pasajes del terror, actividades, horarios, entradas y novedades

Halloween está a la vuelta de la esquina y Madrid ya está preparada para vivir esta noche de terror y sustos. Actividades, exposiciones, pasajes ambientados y fiestas temáticas liderarán esta jornada para que los amantes de esta festividad la disfruten en familia o con amigos.

Una de las opciones que más gusta en la capital para celebrar Halloween es asistir al Parque de Atracciones o a la Warner. Durante la última semana de octubre estos lugares de ocio están decorados en base a la temática y cuentan con una programación especial para que sus asistentes vivan una experiencia de lo más terrorífica.

Parque de Atracciones de Madrid: actividades, horarios y precio de las entradas

El Parque de Atracciones de Madrid vuelve un año más para sorprender a los amantes del terror. Fantasmas, zombies, brujas y un sinfín de monstruos y criaturas estarán paseándose por las instalaciones recreativas durante el último fin de semana de octubre y los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Seis serán los pasajes del terror que este parque de atracciones albergue en su recinto. El Templo de Shanarkai, ambientado en el Egipto más maldito, junto a Asylum, un hospital psiquiátrico aterrador y Nosferatu, donde vampiros sanguinarios y criaturas espeluznantes son los protagonistas, son tres de ellos.

Sin olvidar El Viejo Caserón, el remake del original pasaje del terror fundado en 1989, que vuelve al Parque de Atracciones de Madrid con sus populares personajes como El Payaso Loco, Drácula, La Niña de Exorcista o Freddy Krueger a través de diferentes escenarios para los que se adentren a ellos tendrán que dejar a un lado el miedo si no quieren pasarlo mal. 'The Walking Dead Experience', la experiencia de terror que ofrece el parque durante todo el año y 'The Walking Dead. Welcome to the Apocalypse' complementarán las experiencias más tenebrosas de estas instalaciones.

Como novedades en la temporada de Halloween 2023 destacan Área51, una scare zone donde la ciencia ficción se mezclará con el terror más clásico de los años 80 en una misteriosa y perturbadora zona inspirada en la base militar de Estados Unidos, y Horror Disco, una exclusiva pista de baile y música donde el DJ, acompañado de una manada de monstruos, harán mover las caderas a aquellos que acudan la noche del 31 de octubre.

Los más pequeños de cada casa también tendrán sus propios espacios donde podrán disfrutar de una programación de lo más terrorífica pero adaptada a su edad. Calabazas, duendes y divertidos personajes animados serán los protagonistas de los pasacalles y en el pasaje infantil exterior El Laberinto, los niños y las niñas descubrirán un recorrido mágico y singular.

Los horarios del Parque de Atracciones de Madrid para los días 28,29,31 de octubre y 1 de noviembre serán de 12.00 horas a 22.00 horas, con una ampliación de dos horas (hasta las 00.00 horas) por la Horror Disco. Las entradas se puede comprar en la página web y oscilan entre los 32,90 y los 39,30 euros.

Parque Warner Madrid: actividades, horarios y precio de las entradas

Por otro lado, el Parque Warner Madrid también cuenta con su programación especial para vivir una experiencia aterradora en las fechas marcadas. Pasajes de miedo, zonas de terror, espectáculos musicales y personajes terroríficos serán los protagonistas del parque durante la última semana de octubre y el primer día de noviembre.

A los populares IT Experience, Freddy Krueger: Una nueva pesadilla y Expedientes Warren, Arkham, La Maldición de Río Bravo y La Llorona se une Crime Alley: Night of Chaos, un nuevo pasaje del terror que permitirá a los visitantes adentrarse en el corazón del Universo DC encontrándose cara a cara con algunos de los supervillanos más icónicos de este grupo como Espantapájaros, Bane, Hiedra Venenosa, Catwoman, Harley Quinn o Ra's al Ghul.

Entre los pasajes del terror, los asistentes podrán descargar la adrenalina que llevan en su interior en las atracciones más fuertes del parque. Batman Gotham City Escape, La Venganza del Enigma, Superman: La atracción de Acero, Shadows of Arkham o Stunt Fall son algunas de las que permanecerán abiertas durante la noche.

Para los más valientes, el Parque Warner ofrece un evento nocturno y de lo más exclusivo de la temporada: las Halloween Scary Nights. Consta de cuatro noches terroríficas —dos de ellas ya han sido celebradas— donde sus asistentes se adentrarán en un evento terrorífico en el que no dejarán de gritar.

Aquellos que quieran asistir a las Halloween Scary Nights tendrán que visitar el parque los días 27 y 31 de octubre de 22.00 a 03.00 horas y de 00.00 a 05.00 horas, respectivamente y deberán pagar un suplemento extra a la entrada habitual. Se podrá acceder al recinto exclusivo dos horas antes del comienzo para disfrutar de las demás actividades y atracciones del parque antes y se recomienda que menores de 12 años vayan acompañados de un adulto.

Para los más pequeños, el Parque Warner ofrece el Pasaje del Bosque Animado, un laberinto infantil que sumergirá a las familias y a los más pequeños en un mundo mágico lleno de espantapájaros y criaturas fantásticas en la zona de Cartoon Village.

Delirium Live Musical, Día de los Muertos, Looney Tunes Dance Festival Halloween edition, Trick or Treat Party Parade y Superstars of Halloween Parade son los espectáculos que completan el listado de actividades que ofrece el Parque Warner por Halloween.

El Parque Warner de Madrid estará operativo los días 25,26,27,28.29.30 y 31 de octubre y 1 de noviembre con su apertura de puertas a las 12.00 horas y su cierre dependiendo de la programación del día elegido.