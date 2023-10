Rosalía y Jeremy Allen White, protagonista de 'The Bear', pillados juntos en Los Ángeles: ¿romance a la vista?

Desde que saliera a la luz la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, muchos de sus seguidores y algunos medios de comunicación han especulado en las últimas semanas sobre la posible nueva ilusión que podría estar rondando la vida de la artista catalana.

Entre rumores de reconciliación con el puertorriqueño, la autora de Motomami ha sido relacionada con Álex González, el cual recientemente rompió con María Pedraza, después de que el actor escribiese un sospechoso comentario en una de las últimas publicaciones de la cantante.

En esta ocasión, asimismo, a la catalana se le ha vuelto a vincular con otro conocido actor. Se trata, ni más ni menos, que de Jeremy Allen White, conocido por su papel protagonista en la serie The Bear.

Y es que, ambas estrellas fueran vistas juntas el pasado domingo en lo que parece una agradable cita en Los Ángeles, según ha revelado el podcast Deux U, de la revista Deuxmoi. La posible nueva pareja acudió a una proyección en un cine de Los Feliz, en Los Ángeles, para ver la película Juegos Salvajes (1998), del director John McNaughton.

Cuando terminó el visionado del film, la cantante se fue a maquillar al baño mientras él la esperaba en el pasillo. Tras esto, según ha asegurado otra fuente, la pareja se dirigió al restaurante Little Dom's, ubicado en la misma ciudad, para cenar.

A pesar de que, por el momento, no hay fotos que demuestren que este encuentro entre los artistas realmente sucedió, los rumores de romance cada vez cobran más fuerza en redes sociales. El actor, quien, hace unas semanas, se divorció de la actriz Addison Timlin -con la que tiene dos hijos-, nunca ha ocultado su devoción por el arte de la catalana.

De hecho, ambos artistas se siguen mutuamente en redes sociales. Aunque él no es muy activo en su cuenta de Instagram, lo cierto es que ha dado 'me gusta' a las últimas publicaciones de la catalana, si bien ella no hace lo mismo con el neoyorquino.

No obstante, son muchos internautas que sostienen que, en realidad, podría tratarse simplemente de un encuentro amistoso entre ambos. En el caso de Allen-White, asimismo, este verano fue visto intercambiando unos besos con la actriz y modelo Ashley Moore.