Rosalía recuerda su paso por el programa 'Tú sí que vales' a los 15 años: "Fue una lección de humildad"

Rosalía se ha abierto en cuerpo y alma, pero esta vez no a través de la música, sino en una entrevista muy especial hecha por Penélope Cruz para Vogue España. Y en ella incluso ha recordado su paso fallido por televisión.

La cantante catalana, que conoció a la oscarizada actriz en el rodaje de Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, ha hablado de lo importante que ha sido para ella tener referentes de mujeres en la cultura o, también, de la maternidad: "Me haría mucha ilusión ser madre algún día".

Pero también se ha sincerado sobre su infancia: "Me acuerdo que, cuando era adolescente tuve una operación de cuerdas vocales, ese fue un momento un poco difícil para mí, porque tuve que parar de cantar. Y luego a los 19 años me fui a hacer el Camino de Santiago sola. Esas son las cosas que más recuerdo de mi adolescencia, además de estar todo el día estudiando música. Pero siempre tuve la ilusión de poder viajar y vivir en otros sitios para aprender de otros lugares".

Aun así, la intérprete ha querido recordarle otro momento de aquella época que fue público para toda España, y que se recordó después de que saltara a la fama: "Fuiste a un concurso que se llamaba Tú sí que vales, ¿no?".

Rosalía acudió en 2008 a este formato de Telecinco, que era una especie de Got Talent que tenía a Àngel Llàcer, Noemí Galera y Xavier Sardà como jurado. La joven, que tenía entonces 15 años e iba a 4º de ESO, recibió las valoraciones de los jueces tras cantar.

"Creo que esta canción no era la que tenías que haber cantado esta noche", le dijo Galera. "Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz", le pidió Sardà. "Tienes mucho potencial, pero aún no sabes sacarlo. Por tanto, lamentándolo mucho, voy a decir que no", sentenció Llàcer.

"No pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas de profesionales como vosotros", aceptó la concursante. Sin embargo, en la semifinal, dejó de lado la guitarra y se animó a cantar y bailar Leave (Get Out), de JoJo, donde su actuación quedó lejos de la calidad que ofrece actualmente. "Rosalía, has desafinado bastante", le dijo Llàcer. Por tanto, finalmente no pasó de fase.

"Aprendí mucho"

A pesar de que no llegó más lejos en el programa, parece que esta experiencia fue de lo más fructífera para ella, tal y como le ha revelado a Penélope Cruz.

"A los 13 años, yo ya sabía que quería cantar y estar en el escenario. Tenía esa inquietud, pero no sabía muy bien cómo abrir el melón porque en mi casa nadie se dedicaba a nada que tenga que ver con la industria", ha recordado. "Vi que había un casting en Barcelona y me salté el colegio ese día para ir con una amiga. Y conseguí entrar en el programa".

"Fue una experiencia y aprendí mucho, porque me di cuenta de que te tienes que preparar un montón, así que fue una lección de humildad", ha confesado. "También creo que lo que significa para uno ser artista con el tiempo cambia (...) Por aquel entonces para mí estaba muy relacionado con el escenario, pero a partir de los 16 o 17 años, empecé a querer elegir qué escribir y qué cantar. Luego, a medida que crecía, también quise decidir cómo iba a sonar la producción y cómo iban a ser los visuales".