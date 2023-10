La viral reacción en directo de una joven a un desconocido que le grita "guapa" desde un coche: "Cerdo asqueroso"

Los piropos callejeros son una de las microagresiones machistas más denunciadas por las mujeres, que se sienten impotentes hacia un comentario que ni han pedido, ni querían escuchar. El último vídeo viral de una tiktoker ha vuelto a mostrar por qué.

La creadora de contenido Noe Serrano ha acumulado millones de reproducciones en las últimas horas cuando, grabándose por la calle para un TikTok, pilló su interacción con un desconocido.

Desde su coche, alguien le grita "guapa" y Noe no puede evitar enfadarse: "Vete a la puta mierda cerdo asqueroso, ahí te mueras en tu coche de mierda".

Una serie de insultos que ha sorprendido a muchas personas y ha generado un gran debate en redes sobre si tiene sentido tanto enfado ante una palabra que, supuestamente, no es negativa.

Ante la confusión de muchos usuarios, Noe no ha tenido ningún problema en explicar la razón de su enfado, ya que no es un caso aislado en su vida.

"El problema es que estamos cansadas de que nos digan cosas por la calle sean más o menos grosera", ha asegurado, aunque "guapa" sea un piropo: "El problema es quién te lo dice, en qué contexto te lo dice y cómo te lo dice".

"Muchas veces no es lo que te dicen, es simplemente como te miran", ha añadido: "Si yo voy tranquila por la calle y dos hombres se paran al lado a gritarme por la ventanilla, me da igual lo que me vayan a decir".

Ha dejado claro que no soporta más el acoso callejero, que siempre viene acompañado de falta de respeto y cuya intención real nunca es la de piropear a las mujeres.