Will Smith comparte unas imágenes muy unido a Jada Pinkett y su familia tras saberse que vivieron años separados

La actriz Jada Pinkett publicó sus memorias y a pocos les pasó desapercibido lo que contaba sobre su convivencia con el actor Will Smith, el que es su marido desde 1997, pero del que vivió separada durante años, según ella misma afirmaba.

Como no hay mal que por bien no venga, contaba también que tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, después de que el cómico bromeara sobre la alopecia de la actriz, hubo una reconciliación.

Ahora, el actor ha compartido unas imágenes familiares en el que se puede apreciar la buena sintonía y el buen momento que pasa la pareja, que festejó junta el 70 cumpleaños de la madre de Jada Pinkett.

En su Instagram, el actor subía una imagen familiar en el que tosos posan felices con la matriarca, él abrazado a dos de sus hijos y un poco más allá, Jada, todos muy sonrientes.

En otra imagen, la pareja está junta, con grandes sonrisas, divirtiéndose y aplaudiendo codo con codo ante las ocurrencias de una de sus familiares, ante una dorada tarta de cumpleaños.

Por último puede verse un vídeo en el que todos cantan juntos el cumpleaños feliz, a la par que bailotean y disfrutan de la emoción de la madre de Jada y de los niños presentes.