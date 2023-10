Las novelas ganadora y finalista de los Premios Planeta 2023 saldrán a la venta el próximo 8 de noviembre

Las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2023, Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega, y La sangre del padre, de Alfonso Goizueta, respectivamente, saldrán a la venta el próximo 8 de noviembre, según ha informado el propio grupo editorial.

La obra Las hijas de la criada, por la que la periodista obtuvo un millón de euros, parte de un clásico de la literatura, el intercambio de dos niñas, Clara y Catalina, al nacer, en 1900, aunque ambas son hijas del mismo padre, un empresario gallego conservero, una circunstancia que cambia el destino de ambas. Es una historia "mágica y realista al mismo tiempo", tal y como señalan desde la Editorial Planeta.

"Tengo una deformación profesional y me importa que lo que retrata la novela sea riguroso. Buscas la similitud, no puedes abstraerte de los hechos. Pero cuando me pongo a escribir no calculo si voy a hacer una novela histórica.", explicaba la comunicadora durante la rueda de prensa del certamen.

Por su parte, la novela finalista, La sangre del padre, premiada con 200.000 euros, relata de forma épica la vida de Alejandro Magno tras su ascenso al trono de Macedonia y su lucha contra el imperio persa o, como la definen desde Planeta, una novela "épica y colosal" sobre el hombre que quiso darles la libertad a las tierras que fueran griegas.