Lupita Nyong'o rompe con su novio, Selema Masekela, tras ser vista en un concierto acompañada por un actor recién divorciado

Tras casi un año de noviazgo, Lupita Nyong'o ha anunciado este jueves su ruptura con el presentador Selema Masekela. Esta sorprendente noticia llegan tan solo unas horas después de que la actriz fuese pilla disfrutando del concierto de Janelle Monáe con el recién divorciado Joshua Jackson y su grupo de amigos.

La estrella de Black Panther ha compartido con sus más de 10 millones de seguidores un extenso comunicado en el que asegura que ha perdido totalmente la confianza en la que fuera su pareja. Antes de dar explicaciones, sin embargo, ha querido mandar su apoyo a todos aquellos que están sufriendo por lo que está sucediendo en el mundo.

"En este momento, es necesario que comparta una verdad personal y me disocie públicamente de alguien en quien ya no puedo confiar...", ha comenzado a decir la actriz en su post de Instagram que ya acumula casi 290.000 'me gusta'.

"Me encuentro en una temporada de desamor debido a un amor repentina y devastadoramente extinguido por el engaño. Me siento tentada a correr hacia las sombras y esconderme, solo para regresar a la luz cuando he recuperado mi fuerza suficiente para decir: 'No importa, mi vida es mejor de esta manera'.", ha explicado Lupita, consolándose en que la "magnitud del dolor" que está sintiendo en esta complicada etapa de su vida, es igual a su propia "capacidad de amar".

Con este sincero comunicado, la actriz de Us pretende hacer un ejercicio de honestidad con sus seguidores. "Y así, estoy eligiendo enfrentar el dolor, cultivando el coraje para enfrentar mi vida exactamente como es y confiando en que esto también pasará", ha expresado, esperando que sus palabras ayuden a aquellos "que experimenta las garras del desamor y que están listo para tratar de escapar del dolor y perderse la sabiduría que proviene de él".

La posible nueva ilusión de Lupita Nyong'o

Algunos internautas no han visto con buenos ojos este extenso comunicado, después de que salieran a la luz varias fotografías de Lupita con el actor Joshua Jackson en un concierto de Janelle Monáe que tuvo lugar el día anterior, el día 18, en Los Ángeles.

Una cita que rápidamente desató los rumores de que ese fuese el motivo real de su ruptura con el presentador -cuyas fotos han sido borradas del perfil de la actriz-, pero que, sin embargo, nada tendría que ver con la realidad. Según TMZ, sería tan solo un encuentro amistoso, dado que ambos acudieron al evento acompañado de amigos. Aun así, la polémica está servida en redes sociales.