Ibai Llanos habla del "desprestigio" que sufrió por parte de la prensa tradicional cuando comenzó: "No entendían lo que hacía"

Ibai Llanos, además de ser uno de los streamer con más récords en Twitch, también fue uno de los afortunados que conoció y entrevistó a Messi justo antes de irse del F.C. Barcelona y nada más llegar al PSG.

Un privilegio que, en aquel momento, no sentó bien a la prensa deportiva, que criticó al creador por no realizar las preguntas adecuadas con la oportunidad de oro que tuvo.

Esto llevó a un pequeño enfrentamiento y cruce de acusaciones que ahora Ibai Llanos ha recordado en su entrevista en profundidad con el periodista Antoni Daimiel en Movistar+.

Ibai: "Parte del sector de la prensa no entendía ni lo que hacía, ni quién era ni por qué hacía lo que hacía".@IbaiLlanos y @ADaimiel en Movistar Plus+.



🆕⏳ 𝟮𝟭:𝟬𝟬 | #IBAIenMovistarPlus pic.twitter.com/TO2kxWuXyQ — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) October 18, 2023

"El desconocimiento te suele llevar a juzgar cosas de una manera equivocada y creo que había parte del sector de la prensa que no entendía ni lo que hacía, ni quién era, ni por qué hacía lo que hacía, entonces tiendes a desprestigiar a esta persona", ha explicado.

Ha achacado la polémica al "perfil" de los periodistas que, por no seguirle en redes, pensaban que había "aparecido de la nada": "Ellos dicen: '¿Por qué ha venido alguien que ha aparecido de repente y hace esas cosas?', cuando la realidad es que no he aparecido de repente, sino que son muchos años de trabajo".

Ha lamentado que para muchos, orgullosos de su larga carrera, era difícil "entender qué estaba pasando". "Yo creo que ellos consideraban injusto lo que estaba pasando", ha explicado en el vídeo, que ha recorrido las redes sociales.

El encuentro con Daimiel ha sido muy aplaudido y ambos han mostrado gran cercanía y amistad mientras "hablaban tranquilamente" en la casa de Ibai Llanos.