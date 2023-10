Ed Sheeran ofrecerá en Tenerife su único concierto en España

Getty Images for Amazon Music

Tenerife ha sido la ciudad elegida como la sede de un evento único. El cantante y músico británico Ed Sheeran ha anunciado este viernes a través de sus redes sociales que el próximo mes de junio celebrará en este territorio de las islas Canarias su único concierto en España dentro de su gira mundial Mathematics tour.

Sheeran, autor de cinco álbumes de estudio y ganador de varios premios Brits Awards, inició su carrera musical en 2011 con un disco con sello independiente y alcanzó fama mundial a raíz del sencillo Shape of You en 2017, aunque cuenta con una larga lista de exitos: Thinking out loud, Perfect, Bad Habits...

Tal y como han anunciado desde la propia productora del artista, la gira arrancará en enero de 2024 en Dubai y finalizará en septiembre en Chipre, haciendo escala en Tenerife. Aunque, por el momento, tan solo se ha confirmado el mes de esta especial cita, El Día, del grupo Prensa Ibérica, ha adelantado que se desarrollará el día 28 de junio en Santa Cruz de Tenerife, previsiblemente, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Las entradas para este concierto, que promete ser una de las grandes citas en Tenerife, saldrán a la venta próximamente, aunque, según la propia página web del espectáculo, estarán disponibles a partir del día 6 de noviembre.