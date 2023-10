Las autoridades europeas alertan de las falsificaciones de Ozempic, un medicamento utilizado para la diabetes

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha emitido una alerta a través de las notificaciones de las agencias sanitarias nacionales en relación a la existencia de lotes falsificados de Ozempic, un medicamento para la diabetes que se administra a través de una solución inyectable.

Según ha informado el organismo en nota de prensa, las autoridades sanitarias han detectado la distribución de plumas precargadas, el mecanismo de administración de este medicamento, con números de serie inactivos, por lo que alertaron a los operadores de una posible falsificación. Estas plumas procedían de mayoristas de Austria y Alemania, si bien no se ha detectado, por el momento, su venta en farmacias legales ni informes de pacientes afectados por la falsificación.

Se está investigando la falsificación

Según ha informado la EMA, las plumas precargadas de Ozempic tienen números de lote, códigos de barras 2D y números de serie únicos que pueden rastrearse en toda la UE, por lo que cuando se escanearon los códigos inactivos, se dispararon las alertas por las supuestas falsificaciones.

El suceso está siendo investigado por las autoridades sanitarias nacionales y europeas en colaboración con la policía, mientras se ha advertido a los establecimientos y distribuidores de los países afectados. La EMA ha informado además de las diferencias entre las plumas falsificadas y las originales, que puede observarse en su apariencia, tal y como ha publicado en unas imagenes la agencia alemana de medicamentos.

Las autoridades recomiendan, en cualquier caso, consultar el prospecto para asegurarse de que no se trata de una falsificación, no utilizar plumas precargadas de Ozempic sospechosas de ser falsas y devolverla en caso de que pueda ser falsa, aunque no se ha detectado su venta en farmacias por el momento. Por último, la EMA recomienda a los pacientes comprar medicamentos online únicamente a través de establecimientos legales.