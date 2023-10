Ágatha Ruiz de la Prada va a ser abuela: "Mi nieto va a nacer con un pan debajo del brazo"

Ágatha Ruiz de la Prada se va a convertir en abuela a los 63 años. Su hijo mayor, Tristán, está esperando a su primer hijo. Una buena noticia que, sin embargo, pilló por sorpresa a su familia y a la propia diseñadora de moda. "Nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses", ha confesado la madrileña al diario ABC.

A los pocos días de que saliese a la luz este gran anuncio, la diseñadora de moda se dejó ver en Marbella junto a su actual pareja, el abogado José Manuel Platón, aprovechando el puente del Pilar, para celebrar, así, la llegada del bebé.

"Va a ser el bebé más agatizado de la historia", ha expresado la empresaria madrileña en una entrevista que concedió a la revista Semana. "Me gustaría que fuera un chico de esos 'fuertotes' vascos y que se pareciera a mi hijo, que es el niño más lindo del mundo", ha relatado la diseñadora en referencia a Tristán, de 36 años, uno de los dos hijos que tuvo con el periodista Pedro J. Ramírez y que, en unos meses, convertirá a ambos en abuelos primerizos.

Y es que Ágatha está que no cabe en sí de gozo. "Yo ya llevaba un tiempo diciéndole a mi hijo Tristán que quería que me hiciera abuela. Ya le estoy preparando su canastilla. Durante una época me dediqué a diseñar una línea muy mona para bebés, y ahora estoy en ello otra vez para que el pequeño o pequeña que venga no le falte de nada en la cunita", ha anunciado la empresaria acerca de su primer nieto, de quien, por el momento, se desconoce su sexo.

¿Quién es la madre del bebé?

Aunque Tristán, el hermano mayor de Cósima Ramírez, siempre ha preferido mantener al margen los aspectos más íntimos de su vida, hace unos meses el consejero delegado de la marca de Ágatha Ruiz de la Prada reveló que su novia era una investigadora universitaria vasca. "Ella es un encanto y están muy unidos", ha contado la suegra de la joven.

En esta dulce etapa para Ágatha, entre el éxito de sus nuevas colecciones, el de su libro y el reconocimiento internacional, se añade su estrecha relación con sus hijos y, recientemente, la noticia de ser abuela. "Yo he sido la que más les ha dado la tabarra a ellos para se pusieran a encargar el bebé. Ahora los jóvenes viven de otra manera", ha señalado la diseñadora.

"Un bebé siempre es una bendición" ha asegurado Ágatha, quien no puede esperar a que en el futuro la llamen "abuela". "Y este seguro que viene con un pan debajo del brazo. En cinco meses le veremos la carita".