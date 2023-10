Shaila Dúrcal, habla de sus "malos hábitos" con la comida: "He batallado mucho"

Shaila Dúrcal visitó el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su trayectoria profesional y hablar de la relación que la unía con sus padres, Rocío Dúrcal y Junior.

"Desde que tengo 3 o 4 años quería cantar, practicaba frente al espejo", aseguró sobre sus inicios. "Sobre el escenario siento que está conmigo, me parezco muchísimo a ella, la sangre no falla", dijo de su madre, la recordada artista de rancheras. "De mis padres me llevo lo humildes que eran, lo modernos que eran", les dedicó a sus progenitores.

Sonsoles Ónega también se interesó por los problemas alimenticios que ha sufrido en el pasado, refiriéndose a ellos como "trastornos", algo que Shaila corrigió: "No me gusta llamarlos así porque yo nunca he sido diagnosticada. He tenido malos hábitos con la comida, con mi estilo de vida es muy difícil. He batallado mucho con eso", aclaraba.

"Gracias a esta dieta que he hecho he podido conocer cómo mi cuerpo asimila los carbohidratos, las proteínas.... Es aprender a tener mejores hábitos, tomar mejores decisiones", añadía.

"Creo que es algo muy bonito poder compartirlo porque hay mucha gente que me sigue y que batalla por ese momento de cambio. Si puedo servir de ayuda, siempre lo comparto", señaló, en referencia a todas aquellas personas que pueden estar viviendo algo similar.