Ana Rosa Quintana recibe otro dardo de su sobrino: "Cuando presentas tú no ganamos"

Kike Quintana, sobrino y azote de Ana Rosa Quintana en TardeAR, se ha aprovechado del dato de audiencia del programa del pasado viernes, en el que logró récord, para lanzar un dardo a su tía.

Este joven suele intervenir con asiduidad con un tono crítico e irónico. Y, como no podía ser de otra manera, esta vez se fijó en el fantástico dato de audiencia del espacio de Telecinco el pasado viernes, que coincidió con la ausencia de Ana Rosa Quintana, ausente ese día.

"Tengo sentimientos encontrados. Por un lado me apetece verte, me da alegría, pero por otro lado me gusta ganar", le dijo Kike a su tía. "¿Cómo que ganar?", preguntó la presentadora.

"Que cuando presentas tú no ganamos, chica", detalló Kike, que hizo intervenir incluso a la directora y productora, Xelo Montesinos, aunque no estaba microfonada.

Para zanjar el debate, la propia Ana Rosa respondía a su sobrino: "Yo me alegro muchísimo de la audiencia del viernes. Por mis compañeros que lo hacen fenomenal y porque soy la productora de este programa. Todo queda en casa", dijo tajante y orgullosa de su equipo.