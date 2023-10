Ágatha Ruiz de la Prada se solidariza con Carmen Lomana tras el asalto en su domicilio

Carmen Lomana vivió el pasado domingo cómo dos hombres encapuchados asaltaron su casa en el madrileño barrio de Chamberí con ella dentro. Un incidente que, afortunadamente, quedó tan solo en un susto, después de que la socialité esparantara a los ladrones gritando antes de encerrarse en una habitación para llamar a la policía.

Tras este suceso, han sido varios los famosos que han mostrado su apoyo a Carmen. Entre ellos, ahora se añade Ágatha Ruiz de la Prada, con quien la socialité ha estado en los últimos tiempos sumida en un enfrentamiento mediático.

La diseñadora de moda ha querido aparcar sus diferencias con la que fuera su amiga para solidarizarse por la agresión que sufrió en su propia vivienda, asegurando "desearle lo mejor", tal y como ha expresado ante las cámaras de Europa Press.

"Pobrecilla, yo estoy asustada de que me roben a mí", ha confesado la empresaria madrileña. Y es que, según ella misma ha reconocido, este tipo de asaltos no ha sido, ni mucho menos, un caso aislado, pues "están robando a todos los famosos". De hecho, en las últimas semanas, se ha dado a conocer que los domicilios de María del Monte y de Sergio Ramos y Pilar Rubio también han sido asaltados.

"En mi casa no hay nada para robar, la verdad", ha comentado la diseñadora, tratando de quitar hierro al asunto. "Como no me roben a Jaime -su perro-, que me horrorizaría".

De esta forma, Ágatha se ha mantenido al margen de las recientes informaciones que señalan que Lomana habría exagerado -e, incluso, fingido- haber sufrido el asalto con el propósito de ganar protagonismo en televisión. Un gesto de la diseñadora que puede interpretarse como una mano tendida hacia su rival mediática.

Por su parte, su actual pareja, José Manuel Díaz-Patón, no parece haber optado por esta vía conciliadora y, a pesar de que apunta que no quiere poner "más morbo" al asunto, ha comentado que "si le paga el seguro es que le han robado, y si no le paga el seguro es que no le han robado".