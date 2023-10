Dos encapuchados asaltan la casa de Carmen Lomana con ella dentro

Susto tremendo para Carmen Lomana, que ha vivido cómo dos hombres encapuchados han asaltado este domingo su casa de Madrid con ella dentro. Según reveló José Manuel Parada en Fiesta, la celebrity ha sido la última famosa en sumarse a la lista de vips atracados en su propio domicilio.

Según contó el colaborador, que dijo haber recibido la noticia de la propia Lomana, dos hombres con el rostro cubierto aparecían por sorpresa tras "reventar la puerta de entrada". "Acabo de hablar con mi amiga Carmen Lomana y me ha confirmado que estaba en su casa preparándose para ir a trabajar cuando oyó un ruido tremendo porque habían reventado la puerta", indicó.

"Entonces, aparecieron dos hombres enormes y encapuchados, ella salió corriendo, cogió una barra de hierro y se encerró en una habitación hasta que llegaron los de seguridad", aseguró.

Tal y como contó Parada, la socialité trabaja los domingos fuera de casa siempre a la misma hora, un dato que los asaltantes conocerían y, por eso, intentaron en ese momento asaltar el domicilio.

"Dentro de lo que cabe está feliz porque no le ha pasado nada", aseguró José Manuel Parada. "Hasta en tres ocasiones me lo repitió", remató el colaborador, que dijo no disponer de más datos, ya que Lomana le tuvo que colgar porque "estaba en la Policía poniendo la denuncia".