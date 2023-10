Se cumplen 20 años del apretón de manos de Felipe y Letizia en los Premios Príncipe de Asturias, antes de anunciar su noviazgo

Fue a principios de noviembre de 2003 cuando Felipe y Letizia se plantaron frente a las cámaras para confirmar lo que llevaba semanas hablándose: eran pareja. Sin embargo, esta no fue la primera vez que aparecieron juntos en televisión, pues son más que recordados los Premios Príncipe de Asturias de ese mismo año, donde ambos se saludaron cordialmente con un apretón de manos, momento que ya cumple dos décadas.

Siempre se mantuvo en el más absoluto secretismo todo lo relacionado con el príncipe heredero, actual rey, y con su noviazgo no fue diferente. Pero, a finales de octubre de 2003, distintos programas del corazón ya conocían la identidad de la pareja de Felipe, que no era otra que Letizia Ortiz, periodista de RTVE. Por ello, la casa real no tardó en anunciar oficialmente esta relación.

Fue un año antes cuando se encontraron por primera vez en una cena, supuestamente a petición del príncipe para conocerla, pues la reina Sofía aseguró a Pilar Urbano, escritora de su biografía, que la veía casi a diario en televisión. El encuentro fue organizado por Pedro Erquicia, director y presentador de Informe semanal, donde la periodista trabajaba.

En la primavera de 2023, Felipe consiguió el teléfono de Letizia y su relación comenzó a ser más y más estrecha. Por ello, cuando se confirmó la noticia, ellos ya llevaban varios meses conociéndose.

Pero sí habían aparecido juntos públicamente, aunque él, en calidad de príncipe, y ella, en calidad de periodista. Una vez anunciado el noviazgo, cobró una notoria relevancia el encuentro que Felipe tuvo en los Premios Príncipe de Asturias 2003, donde se encontró con la periodista de los informativos de TVE.

Fue el 17 de octubre de 2003, en el hotel de la Reconquista de Oviedo, en una sala que el ente público tenía destinada para cubrir los galardones, donde el hijo de Juan Carlos I dio la mano a los profesionales allí presentes, saludo que también hizo a Ortiz.

Se cumplen, por tanto, 20 años de este momento, un apretón de manos que entonces pasó desapercibido, un gesto de cordialidad con el que Felipe pretendía mostrar que no la conocía, al menos no más que al resto de los presentes. Sin embargo, poco tiempo pasó hasta que se confirmó la relación y estas imágenes públicas pasaron a ser una de las primeras que tenían juntos los futuros reyes de España.