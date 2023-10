El último homenaje del padre de Maya, la joven española asesinada en Israel: "Tu sonrisa será la más bonita del cielo"

La Universidad de Sevilla ha rendido este miércoles un tributo a Maya Villalobo Sinvany, la joven de 19 años de nacionalidad hispano israelí asesinada por el grupo terrorista Hamás en el ataque a Israel del pasado sábado 7 de octubre, dado que era la hija de uno de sus profesores de la Facultad de Biología, Eduardo Villalobo.

En el acto, en el que se han concentrado decenas de miembros de la comunidad universitaria, así como el rector, Miguel Ángel Castro y otras autoridades, el profesor Villalobo ha pronunciado un sentido discurso en recuerdo de su hija.

Según publica Diario de Sevilla, la última vez que Eduardo Villalobo vio con vida a su hija fue el 16 de abril. Aquella jornada ingresaba en el servicio militar obligatorio, al que acuden tanto hombres como mujeres en Israel, donde Maya residía con su madre. Sin embargo, tenía billetes para viajar a Madrid, y luego a Sevilla, para celebrar el cumpleaños de su padre, el 13 de octubre pasado, pero unos pocos días antes murió en el cuartel fronterizo víctima del ataque de milicianos de Hamás y Yihad Islámica que dejó 1.300 fallecidos en Israel.

En su discurso, el padre ha dicho que hablaban todos los días por teléfono a las ocho de la tarde, y ha lamentado a que ya no lo harán más. "A Maya le gustaba mucho la Feria porque era una chica muy alegre", y ha señalado que les quedó pendiente ir a un partido del Betis.

Antes de recibir el pésame ha reflejado que a partir de ahora la de su hija, será "la sonrisa más bonita del cielo".

Días atrás, en el funeral que tuvo lugar en Israel dijo de su hija, de Maya, que era una "niña muy alegre, una adolescente optimista, y ahora con 19 años recién cumplidos, solo 19, una mujer joven, madura, empática, solidaria, trabajadora, que le gustaba exprimir cada minuto del que disponía". "Fue y será una hija excepcional y una amiga sincera".

"Maya, lo primero que tienes que saber es que tu madre y yo, tu 'papi', te queremos mucho. Siempre lo hemos hecho desde que naciste y lo seguiremos haciendo ahora que no estás físicamente con nosotros. Tenemos un gran vacío en nuestros corazones, tan grande como el amor que te profesamos, que tu correspondes a los dos, tan grande como tu inmenso corazón. Tu enorme corazón resplandece ahora como la galaxia más hermosa del universo".

En lágrimas y abrazado a la madre de Maya, dijo que "a eso de las ocho de la tarde cada día se va a hacer duro. Ya no voy a recibir tus llamadas, ya no iré a recogerte a Madrid, ya no podremos pasear allí y buscar nuevos sitios para comer, se acabaron los musicales e ir de compras, ya no volveremos juntos a Sevilla donde fuiste tan feliz".