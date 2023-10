Desde el 28 de septiembre y hasta el 7 de enero, el Museo Van Gogh de Ámsterdam y Pokémon van de la mano, pues tienen una colección que une al pintor neerlandés con las famosas criaturas. Con motivo de este gran evento, la galería lanzó unas cartas limitadas de Pikachu, ejemplar que ahora han retirado por problemas de seguridad.

Aprovechando la pasión que el artista postimpresionista tenía por Japón, The Pokémon Company y el Museo Van Gogh se unieron en distintas actividades para acercar al pintor a los más jóvenes: la colección permanente Pokémon at the Van Gogh Museum, con seis cuadros inspirados en obras clásicas, pero protagonizados por estos monstruos; cursos online para estudiantes de primaria y principios de secundaria; talleres para aprender a dibujar a Pikachu; y distintos productos temáticos en la tienda.

Sin embargo, también incluyeron una novedad que llamó mucho la atención: A Pokémon Adventure, un cuadernillo para niños que sirve de guía a los visitantes para conocer las historias que hay detrás de los cuadros.

Colección de 'Pokémon' en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. POKÉMON / MUSEO VAN GOGH

El motivo del éxito de esta actividad se debe a que, una vez terminada la visita, si se entrega el libro rellenado, se recibe un naipe especial en inglés de Pikachu basado en el Autorretrato con sombrero de fieltro gris (1887) de Van Gogh, promoción que estaría disponible hasta fin de existencias. Pero ahora, la galería ha anunciado que retira estas cartas tras vivir distintos problemas de seguridad.

El juego de cartas de Pokémon, con millones de jugadores en todo el mundo, genera mucho interés entre los coleccionistas, pues ciertos ejemplares limitados o raros se pueden llegar a vender por ingentes cantidades de dinero. Por ello, este naipe suscitaba una curiosidad especial, debido a que es una edición limitada.

Rápidamente, el Museo de Van Gogh en Ámsterdam se llenó de visitantes interesados en la carta, y, aunque el libro era para niños, personas de todas las edades entregaron uno o más cuadernillos para llevarse todos los ejemplares posibles de este Pikachu postimpresionista.

Pikachu, de 'Pokémon', y Vincent Van Gogh. POKÉMON / MUSEO VAN GOGH

Pero, además, estos coleccionistas no solo se limitaban a conseguir sus cartas en mano, sino que, según The Times, un grupo de especuladores abordaban a los visitantes que salían de la exposición para pedirles que les vendieran sus naipes a un precio bajo, para así luego poder revenderlos.

Y es que, tal y como se puede ver en eBay, estos naipes especiales gratuitos, de edición limitada, se venden por cantidades que van desde los 70 a los 400 dólares, pero también algunas han alcanzado los 8.500 dólares.

Por este motivo, el Museo de Van Gogh informó en un comunicado en su web de que iban a dejar de entregar las cartas: "El Museo Van Gogh y The Pokémon Company International se toman muy en serio la seguridad de los visitantes y del personal".

"Recientemente, un pequeño grupo de individuos ha creado una situación indeseable que nos ha llevado a tomar la difícil decisión de retirar del museo la tarjeta promocional de Pikachu con sombrero de fieltro gris", señaló la galería. "De este modo, los visitantes podrán disfrutar de esta colección especial de cuadros Pokémon y del resto del museo de forma segura y agradable".

Aun así, este no es el fin de este naipe, pues el museo informó de que estará disponible en determinados Centros Pokémon, tiendas oficiales de la franquicia, en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, así como en algunos locales oficiales de Países Bajos a partir de 2024.