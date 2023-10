La tensa entrevista de Carlos Alsina a Zapatero: "No, no, no me haga fakes"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido una a ratos tensa entrevista con el periodista Carlos Alsina en el programa Más de uno de Onda Cero, sobre todo cuando el expresidente negó haber hecho ciertas declaraciones.

Uno de los temas centrales de la entrevista ha sido la posible ley de amnistía que los partidos independentistas exigen a Pedro Sánchez para darle sus apoyos en el Congreso para ser investido presidente.

"Si hay amnistía, lo dirá el Tribunal Constitucional ¿Estamos de acuerdo en eso?", decía Zapatero, que en buena parte defendía esa posibilidad, asegurando que "la amnistía cabe en nuestro ordenamiento, igual que cabe en todos los ordenamientos democráticos".

"Como también dijo [el Constitucional] que que el Estatut de Cataluña era inconstitucional en algunos de sus artículos ¿estamos de acuerdo en eso?", le respondía Alsina. Zapatero aseguró entonces estar en desacuerdo con esa sentencia.

Pero Alsina tiraba de memoria para recordarle a Zapatero que lo primero que dijo sobre aquella sentencia es que estaba de acuerdo con ella. "Como diría usted, eso es un fake, presidente", le decía el periodista. "Que estaba en desacuerdo lo dijo a posteriori, lo primero que dijo es que estaba contento y satisfecho". "No, no, no me haga fakes, no me haga fakes, que la hemeroteca está ahí", repetía Alsina.

El presidente Zapatero dejó varios titulares más en la entrevista, por ejemplo, cuando aseguró que no está metido en la mediación con el prófugo Carles Puigdemont. "No estoy en tratos con Puigdemont. Hay una comisión del PSOE y ayudaré en lo que pueda", aseguraba.

Eso sí, si hubiera que amnistiar al expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia española, formaría, según Zapatero, de "un proceso de intentar el reencuentro entre la sociedad catalana, y del Gobierno de Cataluña con el Estado. Es algo más que la investidura".

Eso sí, matizaba: "La autodeterminación no es compatible con nuestro programa, la amnistía sí", según decía Zapatero del programa del PSOE y que "la amnistía tiene que estar justificada, tiene que ser racional y proporcionada".