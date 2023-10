Madonna inicia en Londres su gira 'The Celebration World Tour' con la mirada puesta en Barcelona: "Pensé que no sobreviviría"

Tras meses de expectación y rumores por motivos de salud, Madonna arrancó este sábado 14 de octubre su multitudinaria gira The Celebration World Tour, en la que la reina del pop conmemora sus más de cuarenta años sobre los escenarios a través de sus mayores éxitos y que, el 1 y 2 de noviembre, la llevará a Barcelona.

La cantante dio el pistoletazo de salida al tramo europeo de su esperada gira mundial en el estadio O2 de Londres, con los dos primeros -sábado y domingo- de los seis conciertos que la cantante ofrecerá en la capital británica durante los próximos días, cuyas entradas se agotaron en tiempo récord.

Nothing really matters fue uno de los primeros temas que la veterana artista de 65 años interpretó durante el evento, una canción que supuso una grata sorpresa para muchos de sus seguidores que no escuchaban este hit en directo desde 1999. Y es que, en este espectáculo lleno de emociones, la diva del pop se abrió con su entregado público sobre la grave infección bacteriana que la obligó a posponer su gira por Norteamérica.

"Pensé que no sobreviviría, y tampoco lo pensaban mis médicos. Por eso me levanté rodeada de todos mis hijos. Y olvidé cinco días de mi vida, o de mi muerte, realmente no sé dónde estaba. Pero los ángeles me protegían", ha expresado la artista durante su concierto.

En este homenaje a su propia trayectoria artística, la cantante ha cautivado al público con guiños a sus difíciles inicios como artista en Nueva York y a su éxito meteórico, así como recordando algunos de sus altibajos personales y profesionales -con su despertar espiritual incluido-.

Un espectáculo, sin duda, en el que se captura el pasado de Madonna mientras se lanza una mirada hacia el futuro. De esta forma, y bajo la dirección de sus colaboradores habituales, Jamie King y Stuart Price, la cantante tocó algunos de los éxitos que han marcado su carrera: Open your heart, Like a prayer, Into the groove, Crazy for you...

Con esta ambiciosa gira de 78 fechas, producida por Live Nation, Madonna recorrerá Europa -Bélgica, Dinamarca, Suecia, Portugal, Francia...-, realizando dos paradas en nuestro país, los próximos 1 y 2 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ambas citas con las entradas agotadas. En diciembre, la artista aterrizará en Nueva York, dando comienzo así a su etapa norteamericana, en la que visitará Estados Unidos, Canadá y Ciudad de México a lo largo de la primavera de 2024.