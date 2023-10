Marwán se aleja del "estigma" de cantautor: "Parezco más Mick Jagger que Silvio Rodríguez"

Con veinte años de carrera que celebra con un nuevo disco lleno de invitados ilustres y reinterpretaciones más dinámicas de sus temas, Marwán dice no renegar de su condición de cantautor pero sí del "estigma" que les acompaña, sobre todo ahora que se reconoce en directo "más Mick Jagger que Silvio Rodríguez".

En su intento por evolucionar y desligarse de etiquetas, algo que ya probó con fortuna y buena valoración de la crítica en su anterior trabajo, "El viejo boxeador" (2020), el músico madrileño cuenta cómo le ha influido lo que podría haber sido un accidente fatal: el atropello que sufrió hace un año en Nueva York por una bicicleta que circulaba en dirección contraria.

"Tuve que someterme a cirugía para reconstruirme el codo, pero así logré redescubrirme en mis directos como un artista más amplio que el que se escondía detrás de la guitarra. Ahora soy un showman de la hostia hasta el punto en que nadie pensaría que está ante un cantautor, que lo soy, pero ahora me parezco más a Mick Jagger que a Silvio Rodríguez", celebra en una entrevista con EFE.

Invitados como Rozalén o Mikel Izal

Compositor, intérprete y poeta nacido en Madrid en 1979 como Marwan Abu-Tahoun Recio, hijo de un palestino y una soriana, grabó en unos siete meses de trabajo discontinuo su nuevo álbum, Canciones para una urgencia, que se publica este viernes como un repaso a dos décadas de carrera a partir de esta perspectiva nueva de sí mismo.

"Está muy bien haber llegado hasta aquí, sobre todo haciendo esto sin que haya tenido mucha ayuda", dice en referencia a no haber gozado en general de grandes soportes presupuestarios (de hecho este disco aparece como autoeditado), en una carrera en la que sí se ha labrado una buena nómina de compañeros y amigos que aparecen en su nuevo álbum con la única ausencia destacada ("por ahora") de Ismael Serrano.

Así, Rozalén repite en el estudio el dúo de Las cosas que no pude responder, el argentino Kevin Johansen aparece en El viejo boxeador y el cantaor Miguel Poveda en La ecuación, mientras que Mikel Izal grabó el tema Mi Paracaídas, que Marwán compuso hace 16 años cuando se conocieron.

"Es el único que ha escogido su tema; en general he tratado de ser muy meticuloso para que cada tema creciera con el mejor intérprete", explica, al argumentar que por ejemplo a la "voz emotiva" de Andrés Suárez le haya caído en gracia un tema "al que pueda sacarle todos sus recursos", véase Un día de estos.

Entre el largo repertorio de 22 cortes surgen también temas inéditos, como la cumbia social Lo llaman vida interpretada junto al rapero Nach, que fue uno de los sencillos de presentación, o Pensábamos que el amor era solo una fiesta, que su autor canta a solas y define como "el tema más coreable" que haya hecho nunca.

"No hacer hamburguesas musicales"

Grabado junto a los productores Tato Latorre y Juan Pablo Vega entre Madrid y Colombia, en Canciones para una urgencia aguardan algunas revisiones radicales del repertorio de Marwán, como Carita de tonto, que ha pasado de ser "un baladón brutal a un tema más movido, con un sonido más interesante y arreglado".

"He querido despegarme de etiquetas, porque no quiero limitarme", insiste ante lo que se suele entender por un cantautor, "que no es un género musical como se suele entender, de tipo baladista y aburrido, con letras un poco lúgubres y luchas trasnochadas".

En contra de eso, señala que consiste más bien "en una forma de cuidar las canciones". "Yo siempre he intentado que no fueran hamburguesas musicales, que no sonaran a la moda, sino a una necesidad interna de hacer algo bello con letras muy poéticas que expresaran algo profundo", precisa.

De sus 20 años en la música, aquel "chico del barrio madrileño de Aluche que empezó a guitarra y voz por la calle" se queda especialmente con su pasado debut en el WiZink Center de su ciudad natal, así como con todo el amor recibido y cumplidos como el que le lanzó Andreu Buenafuente cuando le dijo que iba a ser "leyenda".

"Nadie se siente cerca de ser una leyenda, ni siquiera los que lo son y yo menos, que me queda mucho camino y muchos discos", afirma ilusionado, también libros, tras su exitoso debut como superventas con cuatro obras publicadas a la espalda, a pesar de lo cual sigue definiéndose como "un músico que escribe poemas y no un poeta que escribe canciones".

Con toda la banda, el próximo 27 de octubre arranca gira en Murcia con este mismo repertorio y arreglos del disco, al que seguirán otros conciertos en ciudades como Pamplona (16 de noviembre), Santander (17 de noviembre), Oviedo (24 de noviembre), Barcelona (19 de enero) o Madrid, donde actuará con todas las entradas agotadas el 2 de febrero.