El motivo por el que Israel estaría retrasando la ofensiva total en Gaza, según 'The New York Times'

El Ejército de Israel ha aplazado unos días su anunciada incursión en la Franja de Gaza debido condiciones meteorológicas adversas, ha informado a última hora del sábado The New York Times citando a tres altos oficiales israelíes no identificados.

La ofensiva por tierra estaba prevista para este fin de semana, pero ha sido pospuesta en parte debido a las dificultades que el cielo nublado supone para los operadores de drones y para los pilotos israelíes encargados de respaldar por aire a las tropas terrestres del Ejército israelí, según este medio.

El Ejército israelí espera, según información reportada por el Times, que Hamás intente impedir el avance de sus tropas detonando los túneles de paso a medida que las fuerzas terrestres se acerquen a ellos.

Se espera que la ofensiva israelí cuente con unidades de infantería, tanques y zapadores, así como con la cobertura de cazas, helicópteros, drones y artillería disparada desde tierra y mar, han añadido los funcionarios citados por el periódico estadounidense.

El objetivo de Israel es acabar con la cúpula política y militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras un ataque sin precedentes que ha dejado en una semana más de 1.300 muertos.

Israel respondió a la ofensiva con sucesivos ataques aéreos de represalia, que hasta ahora han acabado con la vida de más de 2.200 personas, y ha ido aumentando los indicios de que una ofensiva terrestre es inminente.