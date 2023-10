El tenso momento de la actriz Hajar Brown en la ópera con una señora: "Dejadme en paz"

La actriz española de origen marroquí, Hajar Brown, ha compartido en sus redes sociales el trato que sufrió por parte de una señora "islamófoba" y que además es un "personaje público", cuando acudió al teatro vestida "de etiqueta" y "con un jaftán precioso", teniéndose que cambiar de butaca.

La joven comienza explicando que la habían invitado "a la ópera" y se había vestido de etiqueta "la que ya conozco, con un jaftán precioso hecho a mano". Sin embargo, al llegar a su butaca comenzaron las hostilidades.

"Una señora de detrás empieza a hablar de lo bien que hace las cosas Israel", y Brown admite que está "acostumbrada a llegar a cualquier sitio y que empiecen a hablar del mundo árabe y de la religión musulmana", pero la forma en la que hablaba la mujer era "en un tono muy despectivo y proyectándolo", para que la joven la escuchara.

En ese momento, la actriz española se dio la vuelta "poniéndole cara de que la estaba escuchando", a lo que la señora le contestó "yo soy una persona islamófoba, es lo que hay".

Incrédula, la joven actriz se pregunta: "¿Y yo me tengo que tragar tu violencia gratuita? Yo he venido a la ópera, dejadme en paz", mientras continúa explicando que "acto seguido paso de ella y de todo lo que dice, hago oídos sordos, pero de verdad, gritaba tanto y lo enfocaba tanto a mí que me estaba empezando a calentar".

Brown logró mantenerse firme hasta que la mujer le tocó en un hombro para decirle "¿vosotras también vais a salir en la obra por como vais vestidas?"

Ante esta escena, la joven decidió llamar a los trabajadores del teatro para pedir el cambio de butaca por lo que estaba pasando: "Fueron muy buenos y me dieron un sitio mejor, pero no tengo necesidad de aguantar este tipo de cosas".

La actriz tampoco ha dejado pasar la ocasión para recalcar que la mujer es "un personaje público" y que cuando la ubique "ya veremos".