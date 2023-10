Muere una niña de tres años después de sufrir la picadura de un escorpión mientras dormía

Una pequeña de tres años falleció hace unos días en Brasil después de que le picara un escorpión mientras dormía, según publicó el diario local A Gazeta.

María Fernanda Brito da Silva sufrió un paro cardíaco mientras recibía tratamiento en el Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, en Campo Grande. El incidente se produjo el pasado 25 de septiembre en su casa de Ribas do Rio Pardo, Brasil, cuando dormía.

Tras la picadura, la menor fue trasladada al hospital, donde recibió una terapia antiveneno. Pese a esto, los profesionales médicos no pudieron hacer nada por su vida y el pasado 1 de octubre falleció. "La imagen quedará en mi cabeza para siempre. Ella estaba sentada en la cama, me di la vuelta y vi el escorpión pegado a su espalda. No era un escorpión pequeño, era un escorpión grande", explicó su madre, Vanessa Ramírez da Silva, al citado medio.

Aunque la madre mató al animal, la pequeña ya había recibido la picadura y empezó a vomitar, por lo que pidieron ayuda a un vecino. No era la primera vez que esto ocurría, el tío y primo de la pequeña ya había sido atacados por alacranes.