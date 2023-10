Muere Dorothy Hoffner, la mujer de 104 años que batió el récord Guinnes al saltar en paracaídas hace una semana

Dorothy Hoffner, la intrépida estadounidense de 104 años que hace apenas unos días conquistó el récord Guinnes de la paracaidista más mayor del mundo, falleció el domingo mientras dormía en su hogar de Chicago.

La anciana estadounidense ganó el reconocimiento internacional al saltar en paracaídas en tándem el 1 de octubre. Esa mañana, desde el cielo de Chicago, la intrépida centenaria hizo historia superando a una mujer sueca de 103 años que sostenía el récord anterior.

Dorothy solía saltar en paracaídas frecuentemente, aseguraba a The New York Times antes de saltar, así que esa vez no se "encontraba nerviosa" y, aseguró, que "no tenía ni idea de que iba a romper el récord mundial". "Aquí todo el mundo está muy impresionado, pero lo único que voy a hacer va a ser recurrir a un experto y dejarle hacer todo el trabajo", confesó.

Derek Baxter, el instructor de Skydive Chicago que saltó con Hoffner, confesó al mismo diario que su objetivo principal en ese salto era asegurarse de que ella "pudiera levantar las piernas durante el aterrizaje". "Lo hizo mucho mejor que la mayoría de la gente", dijo Baxter al finalizar el descenso, el salto número 10.402 de su carrera.

El vídeo del salto muestra a Hoffner mirando a su alrededor con los ojos bien abiertos debajo de las gafas y su suéter azul celeste ondeando mientras se lanza en paracaídas, aparentemente relajada. Cuando aterrizó y comenzaron a hacerle preguntas sobre cómo fue el salto dijo que se había sentido "cómoda allí arriba".

Una semana después, la anciana estadounidense ha fallecido en la residencia de mayores de Brookdale Lake View. Aunque, aún no se ha determinado oficialmente la causa de su muerte, el recuerdo de Hoffner en las alturas será siempre un ejemplo de desafío y valentía.