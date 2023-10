El marido de Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, explica de dónde viene la pelea con Cayetano

El marido de Eugenia Martínez de Irujo, el productor musical Narcís Rebollo, ha aclarado de dónde viene el desencuentro que están viviendo especialmente su mujer y su hermano Cayetano, y que este último ha destapado diciendo que no quiere saber nada de ella ni del resto de la familia.

Reacio a opinar, sin embargo, Rebollo ha quitado hierro a la situación y confía en que se reconduzca pronto. "No hay ni un cisma, ni hay ninguna ruptura, simplemente hay unos ajustes que tienen que hacer en relación a algunos negocios que tienen, pero no es nada grave ni nada que se vaya a solucionar".

Cayetano Martínez de Irujo ha iniciado la 'guerra' familiar. Getty Images

Muy medido en sus apreciaciones, Narcís Rebollo, ha dicho que los ajustes no son de tipo económico, sino de orden a la hora de invertir entre todas las partes.

A la frase dicha por Cayetano de que sus hermanos no son su familia, el productor ha matizado que "si no fuera de la familia, no estaría con la familia celebrando el bautizo. Son frases igual fuera de contexto, pero estoy seguro de que Cayetano ama a su familia".

Eugenia siempre está por la labor de hacer las cosas bien

Insiste Rebollo es que son desavenencias "que tenemos todos", y sobre su mujer dice: "Eugenia siempre está por la labor de hacer las cosas bien". Y con todos los hermanos, siempre ha defendido a todos".

A la pregunta de si va a mediar en el conflicto, Rebollo dice que ni lo ha hecho ni lo hará y defiende la gestión de su mujer, "que todo lo hace bien".