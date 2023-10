Amanda Perera habla sobre su relación con Suso Álvarez: "Estoy tan sorprendida de cómo se ha desarrollado todo como vosotros"

Aunque el romance entre Amanda Perera y Suso Álvarez se terminase, lo cierto es que sus seguidores todavía esperaban un posible reencuentro. La influencer se encuentra haciendo un cambio radical de su vida, aunque, no por ello, ha perdido la oportunidad de hacer una reflexión sobre su vínculo con el que fuera concursante de Gran Hermano VIP.

Gracias a la pregunta de una de sus seguidoras, la joven ha podido explicar en Instagram cómo está viviendo últimamente. Y es que, tras un tiempo en silencio, Amanda se ha sincerado como nunca con sus fans. "Yo estoy tan sorprendida de cómo se ha desarrollado todo como vosotros", escribía en su perfil.

La respuesta a cómo es su relación a actual con Suso no ha sido fácil, y así mismo lo ha asegurado la enfermera. Como ha explicado, en un primer momento quería escribir un texto largo hablando con todo tipo de detalles, pero finalmente ha decidido "no publicarlo porque solo darle al botón subir me hubiera provocado nervios y malestar".

Amanda ha hablado sobre su relación. mandy_lg / INSTAGRAM

Por ello, lo que sí ha querido dejar claro es que no sabe "absolutamente nada de él". Una contestación que ha dejado sin palabras a todos sus fans, e, incluso a ella misma. Aunque, no por ello va a entrar en debate sobre el actuar del que fuera su novio. "Debo respetar cualquier forma de hacer", ha destacado

"De todo se aprende y espero que si tengo una próxima relación, esto no me haga que me cueste confiar en los sentimientos del otro", ha querido reflexionar viéndole el lado positivo a esta historia. Suso es ahora parte de su pasado y por ello no quiere darle más vueltas al asunto.

Actualmente, para Amanda, lo más importante es lograr la "paz mental" para poder así "cerrar una etapa". "De nada sirve decir el 'yo no hablo de mi vida privada' cuando a través de aquí y en los programas se hizo tan visible", ha reflexionado la joven en su cuenta.