El PP guardará un minuto de silencio en todos los ayuntamientos madrileños en solidaridad con Israel

El PP de Madrid se solidarizará con Israel en todos los ayuntamientos de la región este martes. Según ha informado el partido, sus alcaldes y portavoces van a guardar un minuto de silencio frente a los edificios consistoriales a las 11:00 horas "en solidaridad con las víctimas del atentado terrorista en Israel tras los graves ataques de Hamas".

El secretario general de la formación en la región, Alfonso Serrano, tiene previsto asistir al homenaje que se celebrará en el Ayuntamiento de la capital. Lo hará junto a la vicealcaldesa y vicesecretaria de Sectorial del PP de Madrid, Inmaculada Sanz, según se ha detallado.

Este no es el único gesto de solidaridad que han tenido los 'populares' con el Estado de Israel en las últimas horas. Este domingo, el Ejecutivo regional que preside Isabel Díaz Ayuso iluminó la Real Casa de Correos, sede gubernamental, con los colores de la bandera de Israel y este lunes hará lo mismo la Asamblea regional.

El exterior de la Cámara de Vallecas se teñirá de azul y blanco al caer la noche "como repulsa por los terribles hechos que han asolado Israel", según han informado fuentes parlamentarias. El portavoz del PP en el hemiciclo, Carlos Díaz-Pache, ya había anunciado que habían solicitado a la Mesa que hiciera un gesto de este tipo como muestra de solidaridad.

La decisión de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los ataques terroristas de Hamas se ha conocido horas después de que en la Asamblea se haya producido un desencuentro entre Vox y Más Madrid a cuenta de la realización del mismo homenaje antes del pleno que se celebrará en la Cámara de Vallecas el próximo viernes.

En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que se guarde un minuto de silencio para recordar a las víctimas del ataque terrorista a Israel perpetrado por Hamas el pasado sábado y ante esta petición Más Madrid ha puesto sobre la mesa que ese gesto de solidaridad se extienda a los civiles palestinos que han muerto por la respuesta israelí a la ofensiva.

Esto ha provocado airadas quejas de Vox. La portavoz del partido, Rocío Monasterio, ha llamado "escoria" a la "izquierda" y a la líder de Más Madrid, Mónica García, por su postura, que desde las filas del PP también se ha censurado y se ha calificado como un "ataque de equidistancia".

Minutos después, la líder de Más Madrid ha dado su versión de lo ocurrido. García ha comenzado su intervención condenando los ataques de Hamas e Israel que ya se han cobrado más de 1.000 vidas, y ha asegurado que su partido defiende los derechos humanos "en todos los lugares". "No entendemos por qué no se incluye al resto de víctimas civiles, por qué los niños masacrados en Palestina no pueden incluirse en el minuto de silencio", ha afirmado, acusando además a la portavoz de Vox de "retorcer" sus palabras.