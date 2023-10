Las ofertas con las que Miravia le hace la competencia al Prime Day de Amazon

Esta semana está señalada en el calendario de todo ahorrador. Se comienzan a encender los motores como previa del Black Friday, que este año será el 24 de noviembre, con una oleada de ofertas a la que se han sumado más de un e-commerce. Entre ellos Miravia, que está revolucionando la manera de comprar desde que se lanzara hace menos de un año.

Acaban de comenzar una promoción que, además, estará activa hasta el próximo día 14 de octubre, por lo que se alargará más allá del Prime Day. Esta web parece en boca de todos últimamente, en gran parte, por tener miles de productos de todo tipo. Pero también por los cupones y descuentos extras con los que se pueden conseguir artículos a precios mucho menores que en otros portales. Tienes activo un código promocional Miravia del 25% si compras en App y otro del 10% para artículos de esta campaña. Pasa por Descuentos 20minutos y hazte con ellos.

Diez ofertas de Miravia para no pensar en nada más que ahorrar

Coincidiendo con una de las campañas de ahorro más relevantes, Miravia saca toda la artillería para ofrecer miles de productos a precios muy competitivos. Además, sus ya conocidas flash sales, con las que te puedes hacer con hasta un 60% de descuento. Si metes todo eso en una coctelera, salen descuentazos como los que compartimos a continuación. Estarán disponibles solo durante 24 horas. ¡Corre!

¡Precompra! Just Dance 2024

Aunque sale a la venta el día 22 de octubre, ya lo puedes reservar: Se trata de uno de los juegos más deseados y también más bailados de los tiempos. Ahora, puedes reservar Just Dance versión 2024 por 48,35 € en lugar de los 59,95 € que te costaría sin la promoción. Una forma de tener uno de los juegos más vendidos para PSP o XBOX con un interesante descuento.

Bolsa de cabina Ryanair 40x20x25

El verano acaba de terminar, pero las ganas de viajar y moverse por el mundo siguen más vivas que nunca. Esta bolsa de cabina de Ryanair tiene las medidas necesarias para viajar ligero y sin problemas de facturación añadida. Puedes adquirirlo en el día de hoy por 13,16 € en lugar de 19,99 €.

FAGOR ® Indutherm set de sartenes

Para los más cocinicas de la casa, te proponemos este juego de sartenes antiadherentes para dar rienda suelta a tu imaginación más culinaria. Antiadherente de doble capa y además acero esmaltado de 1,5 mm de espesor más 5 capas de recubrimiento. Ahora puedes obtenerlo por 17,99 € en lugar de 23,99 €.

CREATE Fryer Air Pro Large

Varios colores para elegir y una forma sana de cocinar tus mejores platos. Esta freidora de aire, además de un diseño atractivo, cuenta con 1800 w de potencia, una capacidad para 6-7 raciones y 8 programas preinstalados. Su precio es de 72,16€ en lugar de los 110,95 que te costaría sin la promoción.

Auricular JBL Vibe 200 TWS Negro BT

Desde que aparecieron los auriculares sin cable, no tienen rival. Después de todo, sentir la libertad del movimiento mientras se disfruta de buena música o de uno de los mejores pódcast del momento no tiene precio. Y si lo tiene, ahora es menor: con esta promoción podrás conseguirlo por 36,92 € en lugar de los 46,95€ que te costaría sin ella. 5 horas en los auriculares y 15 horas en el estuche, el JBL Vibe 200 TWS te hace la vida mucho más alegre.

Pack 3 Camisetas ROLY de Manga Larga

Octubre es un mes que nos adelanta al frío invierno y en Miravia, también lo saben. Por eso, otra de las promociones que merece la pena ver es la que ofrece un pack de 3 camisetas de la marca ROLY, para hombre por 15 € en lugar de 21 €.

Puedes elegirla en tres colores diferentes: blanco, negro o gris o todas en el mismo color. Con un 95% de algodón, es una prenda ideal para vestir como prenda de interior o para llevar como prenda principal en los días de menos frío.

Pack de 3 Pares Calcetines tobilleros VI-MÁS

No solo hay que calentar el cuerpo durante esta temporada, los pies son otra parte fundamental para ello. Por eso, otra de las promociones que te proponemos es la de estos calcetines tobilleros realizados en algodón. 3 pares de calcetines en tres tonos diferentes hasta la talla 46 por tan solo 1,50 € en lugar de los 5,95 € que cuestan sin la promoción activa. Sin duda, una de las grandes ofertas de esta campaña.

Taurus Freidora Airfryer Digital

Por último, te traemos otra freidora de aires, en este caso de la marca Taurus. Cocina con un 99% menos de grasa y da un resultado crujiente y sabroso a tus platos. Con una capacidad de 35 litros podrás cocinar de manera sencilla gracias a con pantalla digital táctil. Ahora, está disponible por 90,99 € en lugar de 150,99 €. Otra de las grandes promos de Miravia.

Zapatero con Cubierta de Tela

¡Todo en orden! Con este zapatero no tendrás excusa para ordenar todos tus zapatos y porque no…Añadir alguno más a la colección. Ahora por 19,09 en lugar de 29,99€. 160 x 30 x 60 cm y 10 alturas para llenarlo con zapatos de mil colores.

Silla Gaming Racing para niños

Para los pequeños y grandes adolescentes de la casa, Miravia también ha pensado. Esta silla Gaming será un buen regalo si les gusta pasar horas y horas en su ordenador. Por 50,39€ en lugar de 69,99. Con una altura de 89,50 - 99,70 cm (min-Max), posabrazos ergonómicos y 5 colores para elegir.

¡Qué tiemble Amazon! Miravia es un fuerte rival en estos días con sus ofertas, que además que durarán muchos más días. Del 9 al 14 de octubre puedes descubrir ofertas como estas con un 10% de descuento extra y además aprovecharte, si no lo has hecho ya, de un 25% de descuento para nuevos clientes al comprar a través de la app y envío gratis si nunca has comprado o has hecho menos de tres pedidos en Miravia.