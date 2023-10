Las canciones Disney, himnos que trasladan a 'un mundo ideal' o descubren 'colores en el viento': 14 Oscar y voces VIP universales

Las canciones de Disney están grabadas en nuestra memoria y también en nuestro corazón. Así como pasa con cada película, que han marcado la infancia de varias generaciones, todos tenemos reservado un hueco para ese tema que nos traslada a 'un mundo ideal', nos recuerda que 'no importa la distancia', nos insta buscar 'lo más vital' o nos descubre 'colores en el viento'.

Y es que las canciones que se han convertido en auténticos himnos, muchas veces reconocidos por la industria, ya que la compañía de Walt Disney, que celebra este 16 de octubre su centenario, es una de las grandes expertas en cosechar éxitos y galardones.

En el caso de los Oscar, que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, 14 temas de Disney han obtenido un premio a Mejor Canción.

De 'Pinocho' a 'Coco'

Así, los grandes éxitos de la Casa de Mickey Mouse en esta categoría (recogidas en su versión original y en español) son: La estrella azul (Pinocho, 1940), Zip-a-Dee-Doo-Dah (Canción del sur, 1947), Chim Chim Cher-ee (Mary Poppins, 1964), Bajo el mar (La Sirenita, 1989), La Bella y la Bestia (La Bella y la Bestia, 1991), Un mundo ideal (Aladdín, 1992), Es la noche del amor (El rey león, 1994), Colores en el viento (Pocahontas, 1995), En mi corazón vivirás (Tarzán, 1999), Si no estoy contigo (Monstruos, S.A., 2001), Nos pertenecemos (Toy Story 3, 2010), Hombre o Muppet (Los Muppets, 2011), ¡Suéltalo! (Frozen, 2013), Recuérdame (Coco, 2017).

Las bandas sonoras son casi más conocidas que la propia película para la que fueron creadas. Por eso, muchas voces conocidas a nivel mundial han querido formar parte del 'universo Disney' y forman ya parte de su historia.

Voces Disney internacionales....

Si abrimos miras, a nivel internacional encontramos a artistas como Elton John, Ricky Martin, Ariana Grande y John Legend o Christina Aguilera.

Elton John consiguió un Oscar a Mejor Canción Original por Can you feel the love tonight, de El rey león (1994). También consiguió un Globo de Oro; Luis Miguel cantó, en la versión latina de El Jorobado de Notre Dame (1996), el tema Sueña; Christina Aguilera cantó para Mulán (1998) Reflection, cuya versión en español fue para Malú; Hércules (1997) también contó con grandes voces, ya que la versión original de la canción Go the Distance la interpretó Michael Bolton, mientras que la latina fue para Ricky Martin; en 2017, la adaptación del clásico La Bella y la Bestia, con personajes de carne y hueso, juntó con gran acierto las voces de John Legend y Ariana Grande.

Sebastián Yatra interpretó recientemente Dos oruguitas, de la película inspirada en Colombia Encanto, nominada en 2022 en varias categorías, entre ellas Mejor Canción Original. Pero pese a las altas expectativas que se tenían, la canción no se llevó la estatuilla y en su lugar lo hizo No Time to Die de Billie Elish y su hermano, Finneas O’Connell.

.... Y patrias

En España, además de la mencionada Malú, Gisela, Chanel, Manuel Carrasco o Bely Basarte han estado unidas también al conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo.

Muy recordada es aún la interpretación de Gisela de Aquella estrella de allá para Peter Pan 2, elegida directamente cuando concursaba en OT 1. Después, la catalana volvía a colaborar con Disney en Frozen. Si de triunfitos hablamos, hay que recordar que Manuel Carrasco compuso y interpretó La aventura de vivir, de El viaje de Arlo; y Edurne puso su voz a Soñar, canción que formaba parte de una nueva versión de Cenicienta.

En La Bella y la Bestia, Bely Basarte puso el acento español a la voz cantada de Bella (la hablada corrió a cargo de Michelle Jenner); Chanel puso voz del tema La estrella azul en la nueva versión de Pinocho; María Parrado, la ganadora de La Voz Kids en 2014, interpretó el tema principal de Vaiana; el trío Sweet California formó parte de la banda sonora de Big Hero 6; otro grupo, Auryn, interpretó antes de separarse ¿Cuándo te volveré a ver?, de Rompe Ralph!; más reciente fue la interpretación de Mirela Cabero, que hizo que Ariel cantara en español en la nueva La Sirenita.