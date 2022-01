14 canciones de Disney que ganaron el Oscar

La cima del cancionero Disney encuentra un nuevo hit entre sus filas: We Don’t Talk About Bruno. La melodía creada por Lin-Manuel Miranda para la película Encanto ha alcanzado el cuarto puesto en la lista de Billboard EE.UU. y se posiciona ya como unas de las canciones del estudio cinematográfico más escuchadas, tan solo por detrás de Un mundo ideal, de Aladdin.

Todas las quinielas apuntan a que la canción podría conseguir una nueva victoria para Disney en los premios Oscar. Una melodía que no es la única que suena para las estatuillas doradas, puesto que Dos Oruguitas (interpretada por Sebastián Yatra) también podría ser otro motivo de alegría para Encanto.

¿Conseguirá la película unirse al listado de películas ganadoras del Oscar a mejor canción original? A continuación, repasamos los grandes éxitos de la Casa de Mickey Mouse en esta categoría (recogidas en su versión original y en español).

La estrella azul (Pinocho, 1940)



Escrita por por Leigh Harline y Ned Washington para uno de los primeros clásicos de Disney, la canción When You Wish upon a Star (La estrella azul, en España) era interpretada en su versión original por Cliff Edwards (Lo que el viento se llevó). El actor, doblador y cantante ponía voz al personaje de Pepito Grillo e interpretaba esta melodía que sonaba en el opening y los créditos finales de la película, que finalmente se alzaba con la estatuilla dorada.

Zip-a-Dee-Doo-Dah (Canción del sur, 1947)



El actor afroamericano James Baskett cantaba Zip-a-Dee-Doo-Dah para Canción del sur, el filme que rememora algunos de los episodios racistas más amargos de la compañía Walt Disney Pictures. El intérprete se introducía en en la piel de Tío Remus, un papel por el que ganaría también el Oscar honorífico en 1948, tan solo unos meses antes de fallecer a causa de una enfermedad cardíaca. La canción compuesta por Allie Wrubel y Ray Gilbert formaría parte durante décadas del medley de apertura del 'maravilloso mundo de Disney', que acompañaba a multitud de producciones de la compañía.

Chim Chim Cher-ee (Mary Poppins, 1964)

Con célebres canciones aún muy recordadas como Supercalifragilisticoespialidoso, Con un poco de azúcar y Comida para los pájaros, Julie Andrews y Dick Van Dyke conseguían uno de los cinco Oscar del filme al cantar Chim Chim Cher-ee. El tema era compuesto por Robert B. Sherman y Richard M. Sherman, quienes se inspiraban en los dibujos del deshollinador Bert, creados por el guionista Don DaGradi. La melodía sonaría posteriormente en el musical de Broadway nacido a partir de la película, así como en el disco recopilatorio de la protagonista en 2005, Julie Andrews Selects Her Favorite Disney Songs.

Bajo el mar (La Sirenita, 1989)

Cualquier verdadero fan de Disney ha coreado alguna vez Bajo el mar con la voz del cangrejo Sebastián, interpretado en V.O. por el actor y cantante Samuel E. Wright. Un personaje que en un inicio iba a poseer un acento británico, pero que se transformaba posteriormente al caribeño gracias a los encargados de la música. La canción era creada por Alan Menken y Howard Ashman, quienes conseguían que los dos temas de Sebastián (Bésala, incluido) fueran nominados al Oscar. La rumorología siempre apuntó a que la inspiración detrás era The Beautiful Briny, la melodía de los hermanos Sherman para La bruja novata, que a su vez se había quedado fuera del montaje final de Mary Poppins.

La Bella y la Bestia (La Bella y la Bestia, 1991)

Los célebres cantantes Celine Dion y Peabo Bryson se situaban tras esta canción de la adaptación del cuento de hadas del folclore francés. Después de su éxito con la banda sonora de La Sirenita, Menken volvía a encargarse de la música con las letras de Howard Ashman. El filme triunfaba ese año en la categoría de mejor canción original, donde también eran nominadas ¡Que festín! y Bella. Un éxito musical que haría que esta versión fuera la más recordada de todos los tiempos, pese a las anteriores de Jean Cocteau o Juraj Herz.

Un mundo ideal (Aladdín, 1992)

Tim Rice y Alan Menken era los encargados de escribir y componer el tema de mayor éxito de la Casa de Mickey Mouse hasta la fecha, que mantiene en la actualidad el récord de canción de Disney más escuchada de todos los tiempos. Aunque a priori Menken escribía el tema de amor El mundo a tus pies, Rice cambiaba la letra a Un mundo ideal en su llegada a la producción. Una melodía interpretada en su versión original por los actores y cantantes Brad Kane y Lea Salonga, mientras que en la versión oficial lo harían Peabo Bryson y Regina Belle.

Es la noche del amor (El rey león, 1994)

Pese a todo pronóstico, ni El ciclo de la vida ni Hakuna Matata eran las canciones ganadoras del Oscar de 1994, Es la noche del amor (Can You Feel the Love Tonight) era la que se hacía con este reconocimiento. Con música de Hans Zimmer, letra de Tim Rice y la voz de Elton John, la canción también tenía una versión interpretada por el reparto. El artista británico se alzaba con ella con el Grammy y el Globo de Oro, y volvería a sonar en El rey león III y en su reciente versión para el live action de 2019.

Colores en el viento (Pocahontas, 1995)

Alan Menken repetía esta vez junto a Stephen Schwartz en la escritura y composición de la canción principal de Pocahontas, cantada por la intérprete Judy Kuhn. Aunque Howard Ashman era la propuesta inicial como letrista para el filme después del éxito de Aladdín, este fallecía por complicaciones relacionadas con el SIDA. Esta canción suponía una defensa medioambiental y marcaba el tono a seguir para el resto de la banda sonora.

En mi corazón vivirás (Tarzán, 1999)

Phil Collins interpretaba You'll Be in My Heart (En mi corazón vivirás, para España) para la película Tarzán, que también interpretaba en directo en la gala de los Oscar. La canción era versionada por Glenn Close para la banda sonora, la reconocida actriz que ponía voz a Kala en la versión original del filme.

Si no estoy contigo (Monstruos, S.A., 2001)

John Goodman y Billy Crystal cantaban la canción compuesta por Randy Newman, los dos actores que se situaban realmente tras los personajes de Sullivan y Wazowski. Este tema supuso el primer Oscar para Newman después de 14 nominaciones en los premios de la Academia de Hollywood, por las bandas sonoras de títulos como Toy Story, Bichos: Una aventura en miniatura o Pleasantville.

Nos pertenecemos (Toy Story 3, 2010)

La canción para la tercera entrega del filme de Pixar (compañía que pertenece a Disney desde 2006) implicaba el segundo Oscar en la carrera de Randy Newman, encargado de las bandas sonoras de las cuatro entregas de la franquicia de los juguetes vivientes. Procedente de una familia de compositores, que estuvieron detrás de la creación hasta de la clásica melodía de 20th Century Fox, lo suyo suponía un nuevo escalón hacia el éxito. Posteriormente, Toy Story 4 obtenía una nueva nominación al Oscar a mejor canción original en 2020.

Hombre o Muppet (Los Muppets, 2011)



El cantautor Bret McKenzie era el encargado de escribir la canción para la película de Los Muppets, conocidos en España como Los Teleñecos. Disney se hacía en 2004 con los derechos de los personajes creados por Jim Henson y nos regalaba esta melodía cantada por Jason Segel y Peter Linz, con algunas breves apariciones de Bill Barretta y Jim Parsons. Una interpretación en la que el personaje principal se preguntaba sobre su propia identidad y enamoraba a los académicos.

¡Suéltalo! (Frozen, 2013)

Parodias aparte del ídolo infantil Leticia Sabater, el filme de Elsa y Anna suponían un nuevo éxito para Disney. La canción Let It Go, traducida en España como ¡Suéltalo! y en Latinoamérica como Libre soy, era interpretada por la cantante Idina Menzel en la versión original y por Gisela en la española. La cantante patria repetiría en Frozen 2 con Into the Unknown, por la que veríamos a esta en los Oscar 2020 junto a Menzel. La canción compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez tendría su propia versión pop lanzada en colaboración con la ex estrella Disney Demi Lovato.

Recuérdame (Coco, 2017)

El actor Gabriel García Bernal se atrevía a interpretar Recuérdame en directo en la gala de los Oscar de 2018 junto a Natalia Lafourcade y Miguel Jontel. Estos últimos eran los encargados de la canción oficial para Estados Unidos, mientras que la versión española contaría con Carlos Rivera. Robert López y Kristen Anderson-Lopez repetían en la composición de las canciones, para las que contaban en el papel de Héctor Rivera en el filme con García Bernal.

