Doja Cat, blanco de las críticas tras posar con una camiseta de un 'neonazi'

Como no podía ser de otro modo, ya ha borrado las imágenes... Pero Internet es muy difícil que olvide. Y el hecho de que Doja Cat haya posado con la camiseta de Sam Hyde, un conocido y polémico cómico vinculado con los movimientos neonazis de los últimos años, es algo que le va a perseguir durante mucho tiempo.

La polémica comenzó este fin de semana, cuando la rapera de 27 años publicaba unas imágenes desde dentro de un coche con una camiseta negra quemostraba a Hyde sosteniendo en mitad de un bosque un rifle de asalto. Inmediatamente, los fans de la cantante comenzaron a expresar su decepción con ella por no advertir a quién llevaba o bien por aceptar su ideología, dadas sus controversias anteriores.

Sam Hyde, que ahora tiene 38 años, es conocido por haberse consagrado a un público simpatizante de la alt-right, consiguiendo muchos seguidores entre los nacionalistas blancos, así como ha hecho de su espectáculo un cúmulo de bromas misóginas, homófobas y antisemitas.

En junio de 2017, Hyde llegó a ofrecerle 5.000 dólares al bloguero neonazi Andrew Anglin y a su sitio web, el Daily Stormer, en mitad de la batalla legal que le enfrentaba al Southern Poverty Law Center [una organización por los derechos civiles y que se ha hecho famosa por demandar conductasy mensajes segregacionistas] por haberse burlado de una mujer judía.

"Doja Cat es sin lugar a dudas una basura como mujer blanca. Aunque ella no es ninguna tonta porque alienta ese culto. Así, si muchos de sus fans negros la abandonan, aún podrá mantener viva su carrera", ha dicho un seguidor, amén de que otros consideran que es "una persona horrible porque tiene maneras vergonzosas de proxeneta incel blanca a la que todo se le vuelve en contra".

"Es como si Doja Cat de verdad estuviera haciendo todo lo posible para ser cancelada y dejar de ser famosa de nuevo para poder volver a esos chats racistas a tiempo completo", ha criticado otro, atendiendo a anteriores polémicas de la autora de éxitos como Pain the town red o Say So.

Doja Cat slammed for wearing shirt with face of ‘neo-Nazi’ comic Sam Hyde https://t.co/M8qaiTgN67 pic.twitter.com/t6mvBbFuuN — Page Six (@PageSix) October 8, 2023

Esta no ha sido la primera polémica de Doja Cat, de quien ya salieron a la luz unos tuits homófobos de 2015 de los que se disculpó. Además, también hubo de pedir perdón por su tema Dindu Nuffin, al ser las palabras utilizadas por la ultraderecha para burlarse de los afroamericanos que afirman ser víctimas de la brutalidad policial. Por último, durante la pandemia por el Covid-19, fue acusada de dar altavoz a noticias falsas y ser negacionista, algo que acabó cuando ella misma dio positivo.